TikTok acepta acuerdo con inversionistas de EU para mantener su operación en el país

19/12/2025 - 9:10 pm

TikTok acepta acuerdo para mantener su operación en Estados Unidos

Con el fin de asegurar su permanencia en Estados Unidos, TikTok llegó a un acuerdo para crear una nueva empresa conjunta con sede en dicho país liderada por capital estadounidense.

Por Samuel González

Los Ángeles, 19 de diciembre (La Opinión).- La plataforma TikTok decidió dar un giro clave para asegurar su permanencia en Estados Unidos al aceptar un acuerdo que traslada el control de sus operaciones locales a un grupo de inversionistas estadounidenses. La medida busca poner fin a una disputa política y legal que se ha prolongado durante años y que amenazaba con sacar a la popular aplicación del mercado estadounidense.

El anuncio fue comunicado internamente por el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew. En un memorando dirigido a los empleados, explicó que la empresa firmó acuerdos para crear una nueva empresa conjunta con sede en Estados Unidos y liderada por capital estadounidense. La transacción tiene como fecha prevista de cierre el 22 de enero de 2026.

Chew destacó que este paso permitirá que TikTok continúe operando para sus más de 170 millones de usuarios en el país. También subrayó que la plataforma seguirá siendo parte de una comunidad global.

En el mensaje, agradeció el trabajo del personal y aseguró que la prioridad seguirá siendo apoyar a usuarios, creadores de contenido y negocios mientras avanza el proceso. Asimismo, Chew dijo que seguirán compartiendo actualizaciones adicionales a medida que trabajan hacia el cierre del acuerdo.

Este acuerdo no surge de la nada. En septiembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que abrió la puerta a separar las operaciones de TikTok en Estados Unidos de su empresa matriz, ByteDance, con sede en China.

TikTok acepta acuerdo para mantener su operación en Estados Unidos
oficina de Los Angeles de la empresa de redes sociales para compartir videos, TikTok. Foto: Xinhua

La decisión respondió a Ley para la Protección de los Estadounidenses frente a Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros que prohíbe aplicaciones controladas por gobiernos considerados adversarios, entre ellos China, por razones de seguridad nacional.

En ese contexto, Trump declaró en su momento que sentía “gran respeto por el presidente Xi” y que “apreció mucho que aprobara el acuerdo, porque para hacerlo correctamente necesitábamos realmente el apoyo de China, la aprobación de China”.

El mandatario también afirmó que el resultado sería positivo para ambas naciones y que China busca un trato justo en sus relaciones comerciales con Estados Unidos.

Axios fue el primer medio en reportar el cierre del trato. Esta operación responde a una ley aprobada el año pasado que obliga a ByteDance a desvincularse de TikTok en Estados Unidos o enfrentar su eliminación de tiendas de aplicaciones y servicios de alojamiento web.

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es el manejo del algoritmo de recomendación. Un alto funcionario de la Casa Blanca explicó en septiembre que el algoritmo de ByteDance será copiado y reentrenado para operar únicamente con datos de usuarios estadounidenses. Oracle, por su parte, ofrecerá “seguridad de arriba a abajo” al alojar los datos y revisar el código de la aplicación para garantizar que “el algoritmo se comporte de manera adecuada y sea seguro”.

TikTok acepta acuerdo para mantener su operación en Estados Unidos
El logotipo de TikTok se ve en la pantalla de un teléfono inteligente. Foto: Xinhua

Axios reportó que Oracle, Silver Lake y la firma MGX, con sede en Abu Dabi, poseerán en conjunto el 45 por ciento de la nueva entidad. Casi un tercio (35 por ciento) quedará en manos de inversionistas actuales de ByteDance.

A pesar de los avances, el acuerdo no está exento de críticas. Legisladores como el representante republicano John Moolenaar expresaron preocupación por posibles vínculos residuales con ByteDance.

“La transición a una entidad de mayoría estadounidense sería un paso importante, pero la ley también prohíbe la cooperación en el algoritmo de recomendación y los lazos operativos con ByteDance”, señaló en un comunicado citado.

Con este acuerdo de TikTok con inversionistas estadounidenses, se inicia el inicio del fin de esta polémica, aunque manteniendo otras incertidumbres como la protección de datos, la independencia tecnológica y el cumplimiento estricto de la ley.

