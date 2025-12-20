EU lanza ataque masivo contra ISIS en Siria tras asesinato de 3 estadounidenses

Luego de una agresión de ISIS que dejó a tres ciudadanos estadounidenses muertos en Siria, Estados Unidos realizó un ataque a gran escala en el país.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- Las fuerzas armadas de Estados Unidos ejecutaron hoy un ataque a gran escala en Siria contra el Estado Islámico (ISIS), en represalia al asesinato de tres ciudadanos estadounidenses que ocurrió la semana pasada.

De acuerdo con información del Mando Central de Estados Unidos (Centcom), la ofensiva abarcó más de 70 objetivos en el centro de Siria, para lo cual se utilizaron aviones, helicópteros de ataque y artillería.

"Las Fuerzas Armadas de Jordania también contaron con el apoyo de aviones de combate. La operación empleó más de 100 municiones de precisión dirigidas a infraestructuras y emplazamientos de armas conocidos de ISIS", detalló el Centcom.

U.S. Forces Unleash Massive Strike Against ISIS in Syria TAMPA, Fla. – U.S. forces have commenced a large-scale strike against ISIS infrastructure and weapons sites in Syria. This massive strike follows the attack on U.S. and partner forces in Syria on Dec. 13. We will provide… — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025

El comandante del Mando Central estadounidense, el almirante Brad Cooper, afirmó que esta operación "es crucial para evitar que ISIS inspire complots y ataques terroristas contra el territorio estadounidense".

Asimismo, adelantó que las fuerzas del país norteamericano continuarán en su lucha contra las organizaciones terroristas que tienen la intención de perjudicar a EU y a sus aliados en Medio Oriente.

El Centcom informó en un comunicado que este ataque masivo se suma a otras 10 operaciones que ha llevado a cabo en Siria tras la agresión que cobró la vida de tres ciudadanos estadounidenses el pasado 13 de diciembre.

"Las fuerzas estadounidenses y aliadas en Siria han llevado a cabo más de 80 operaciones en los últimos seis meses para eliminar a terroristas que representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos y la región", concluyó.