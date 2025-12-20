La SSC-CdMx detiene en la GAM a 3 de una banda dedicada al robo a casa habitación

De acuerdo con las autoridades, los detenidos están posiblemente relacionados con una célula delictiva generadora de violencia dedicada al delito de robo a casa habitación y al narcomenudeo en la zona norte de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-Cdmx) detuvo este viernes a una mujer y a dos hombres en posesión de droga en la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), quienes están presuntamente relacionados con distintos robos a casa habitación.

"Derivado de trabajos de investigación, seguimiento, inteligencia y vigilancias, personal de la SSC CdMx, detuvo a una mujer y a dos hombres quienes, al parecer, están relacionados con distintos robos a casa habitación ocurridos en diferentes alcaldías de la capital, en posesión de 260 dosis de aparente droga, en la Alcaldía Gustavo A, Madero", publicó la dependencia en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

La detención de estos individuos resultó de trabajos de inteligencia y seguimiento por un reporte de robo a casa habitación en la colonia Piedad Narvarte, de la Alcaldía Benito Juárez, el pasado 3 de diciembre. Los asaltantes habrían escapado en un vehículo todo terreno, motivo por el cual coordinaron un dispositivo de análisis y seguimiento para su detención.

Durante un recorrido de seguridad en la colonia Mártires de Río Blanco, Gustavo A. Madero, los policías ubicaron el vehículo utilizado por los presuntos responsables, en cuyo interior se encontraban tres personas que coincidían con las características de los señalados.

Los oficiales de la SSC-CdMx detuvieron a los implicados con 260 dosis de mariguana y dos teléfonos celulares, así como la camioneta color gris, en la que se trasladaban.

Las autoridades relacionaron a los detenidos con otros reportes de robo en domicilios de diferentes alcaldías: "uno cometido el pasado 28 de noviembre en la colonia Del Valle Centro, de la Alcaldía Benito Juárez; y otro el 29 de noviembre, en la colonia San Álvaro, de la Alcaldía Azcapotzalco", afirmó la Secretaría.