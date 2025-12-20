VIDEO ¬ Piloto retiene un avión con pasajeros en el AICM; denuncia impaga de salarios

Redacción/SinEmbargo

19/12/2025 - 10:12 pm

El piloto aviador Edgar Macías González de la aerolínea Magnicharters retuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el vuelo 780.

El piloto denunció ante los pasajeros las condiciones laborales que enfrentan aproximadamente unos 300 empleados de la aerolínea, a quienes se les adeudan cinco meses de salarios, según sostuvo el capitán. 

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- El piloto aviador Edgar Macías González de la aerolínea Magnicharters retuvo la tarde de este viernes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el vuelo 780, cuyos pasajeros se dirigían hacia la ciudad de Cancun, Quintana Roo, en protesta por la falta de cinco meses de sueldos que la empresa adeuda.

Previo a la partida, cuando los pasajeros se encontraban ya a bordo de la aeronave, el piloto se encerró en la cabina con la intención de retrasar el vuelo como medida de protesta y aprovechó para denunciar la situación laboral que padecen él y unos 300 trabajadores.

En un video filmado por pasajeros se ve al piloto afuera de la cabina explicando a los usuarios la situación. Macías González, se dirigió ante la tripulación y sostuvo que la aerolínea adeuda a la planta laboral cinco meses de salarios. "Nos deben más de cinco meses de salarios y viáticos, no nos dan uniformes, no nos dan ni siquiera cartas de navegación", denunció.

El aviador denunció también el maltrato del que son objeto las y los trabajadores de Magnicharters ya que no cuentan con un sindicato que proteja sus derechos laborales y acusó a la directiva empresarial de comportarse como una mafia.

El comandante de 36 años se disculpó con las y los pasajeros y advirtió a la tripulación que el avión no despegaría hasta que la empresa pagara los adeudos, lo que generó molestias entre los viajeros.

De acuerdo con los reportes, Macías González se retiró poco después del avión y fue trasladado a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Ante esta situación, personal de la Secretaría de la Marina (Semar) solicitó a las y los usuarios bajar del avión consternados por no poder viajar a su destino.

De acuerdo con la legislación mexicana, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) es la encargada de revisar los casos de privación de la libertad en el sector.

El piloto podría enfrentar cargos por secuestro o privación ileal de la libertad. Las autoridades señalan que los cargos por este delito van desde las multas hasta la cárcel, con una sentencia de hasta 20 años.

La línea área hasta ahora no ha informado nada al respecto ni tampoco el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

