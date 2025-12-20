Hijo de Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia semanas antes del crimen, reportan

Nick Reiner es acusado por el asesinato de sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner.

Por Eili Córdova

Los Ángeles, 20 de diciembre (LaOpinión).- Una estremecedora tragedia conmocionó a la comunidad de Hollywood tras el asesinato de Rob y Michele Reiner, supuestamente a manos de su hijo Nick, de 32 años. El caso, descrito por la defensa como “muy, muy complejo y grave”, destapa una dolorosa y larga batalla contra la enfermedad mental y la adicción.

Según informes citados por Page Six, a Nick se le había diagnosticado esquizofrenia, un trastorno cerebral crónico caracterizado por delirios, alucinaciones y pensamiento desorganizado.

Su condición se habría visto significativamente agravada por un histórico problema de abuso de sustancias. El joven, quien vivía en la casa de huéspedes de sus padres en Brentwood, tenía antecedentes de violencia y había ingresado en centros de rehabilitación casi 20 veces, enfrentando incluso períodos de indigencia.

En las semanas previas a la tragedia, su comportamiento se había vuelto “alarmante”, “errático y peligroso”, según fuentes cercanas. Nick estaba bajo cuidado psiquiátrico y, aproximadamente un mes antes de los hechos, los médicos le habrían cambiado la medicación, un momento a partir del cual “perdió la cabeza”.

Nick Reiner stayed in room 207 at the Pierside Santa Monica after he murdered his parents Rob & Michele Reiner. He checked into the hotel at 4am Sunday morning. $400 a night room. Blood found all over the hotel room. pic.twitter.com/Boea6ToBM7 — JLR© (@JLRINVESTIGATES) December 17, 2025

La familia y los médicos se encontraban en el proceso de ajustar sus fármacos para estabilizarlo cuando ocurrió lo irreparable.

La noche trágica y el arresto

La noche del domingo, los cuerpos de Rob y Michele fueron encontrados por su hija, Romy Reiner, apuñalados hasta la muerte en su casa. El forense confirmó que la pareja murió por “múltiples heridas por fuerza cortante”.

Esa misma noche, Nick fue arrestado cerca de Exposition Park, en el centro de Los Ángeles, luego de que dejara evidencia sangrienta en un hotel de Santa Mónica.

Actualmente, se encuentra detenido sin derecho a fianza en el centro correccional Twin Towers, acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de múltiples víctimas. Se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte.

De acuerdo a Page Six, la relación familiar era “hostil” y “volátil”, donde la ira de Nick estaba principalmente dirigida hacia sus padres. Se señala que Nick “realmente estaba resentido con su padre” y sentía una profunda inseguridad por no alcanzar su estatura en la industria.

🚨OMG..ROB REINER & WIFE MICHELE MURDERD BY MIDDLE SON NICK REINER WHO IS MISSING ACCORDING TO SOURCES. Nick previously battled severe drug addiction starting in his teens enduring 17 rehab stints homelessness in multiple states, and periods on the streets. He co-wrote the 2015… pic.twitter.com/PTlhZAYVAV — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) December 15, 2025

Un presagio siniestro ocurrió la noche anterior al crimen, durante una fiesta navideña en casa del presentador Conan O’Brien. Según testigos, Nick se comportó de forma extraña, incomodando a los invitados y provocando una discusión con sus padres. Rob Reiner habría confesado a algunos amigos esa noche que estaba “aterrorizado” de que su hijo algún día pudiera hacerle daño.

En su primera comparecencia judicial, Nick Reiner se mostró estoico y serio, vestido con una bata antisuicidio. A través de su abogado, el reconocido penalista Alan Jackson, se anticipa que se declarará inocente por razón de locura. Jackson ha pedido al público que no se apresure a emitir juicios, subrayando la gravedad y complejidad del caso, que parece entrelazar de forma trágica la enfermedad mental, la medicación y profundas fracturas familiares.

La próxima audiencia está programada para el 7 de enero, donde comenzará a desentrañarse formalmente uno de los casos más oscuros y lamentables que haya golpeado a una familia de Hollywood.

