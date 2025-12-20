Una invasión de EU a Venezuela desataría una "catástrofe humanitaria", advierte Lula

Lula da Silva recalcó que una invasión de EU a Venezuela sentaría un precedente peligroso para todo el mundo.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este sábado que una posible invasión de Estados Unidos (EU) a Venezuela podría generar una "catástrofe humanitaria" en el hemisferio occidental.

Cabe mencionar que recientemente el Presidente Donald Trump no descartó la posibilidad de que inicie una guerra contra el país sudamericano. Mientras, las fuerzas armadas estadounidenses permanecen desplegadas en el Mar Caribe con la misión de hundir las lanchas en las que supuestamente se transportan drogas e "incautar" los buques petroleros venezolanos.

En el marco de este conflicto, el mandatario brasileño pronunció un discurso durante la ceremonia de apertura de la Cumbre del Mercosur, en el cual habló sobre los riesgos de que se desate un conflicto armado entre las dos naciones.

"Los límites del derecho internacional se están poniendo a prueba. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un peligroso precedente para el mundo", dijo.

Durante su mensaje, el Presidente de Brasil comparó el conflicto actual entre EU y Venezuela con la guerra de las Malvinas que se desató entre Reino Unido y Argentina, argumentando que en ambos casos uno de los países de Sudamérica se vio amenazado por una potencia que no es de la región.

Finalmente, Lula señaló que la integración de los países de América del Sur no pone en riesgo la soberanía de las naciones, al tiempo que recalcó que las verdaderas amenazas "son de otra naturaleza. Se presentan hoy en forma de guerra, fuerzas antidemocráticas y crimen organizado".

Trechos de meu discurso na Cúpula do Mercosul, neste sábado: É uma alegria receber os Chefes de Estado do MERCOSUL em Foz do Iguaçu. Foi aqui que, há 40 anos, os presidentes José Sarney e Raúl Alfonsín inauguraram duas pontes. A primeira foi a Ponte da Fraternidade, que liga… pic.twitter.com/LSLNy5yGPz — Lula (@LulaOficial) December 20, 2025