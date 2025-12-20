EU interceptó otro buque petrolero de Venezuela, dicen funcionarios a Reuters

Dos buques petroleros de Venezuela han sido capturados por las fuerzas armadas de EU luego de que Trump ordenó un bloqueo a los navíos que entran y salen del país sudamericano.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- Las fuerzas armadas de Estados Unidos (EU) se apoderaron de un segundo buque petrolero de Venezuela, según información revelada por tres funcionarios estadounidenses este sábado a la agencia Reuters.

El pasado martes 16 de septiembre el mandatario estadounidense ordenó un bloqueo total al país sudamericano para impedir las exportaciones de petróleo vía marítima; el magnate justificó esta decisión asegurando que "el petróleo es nuestro".

Previamente, el 9 de diciembre, el Gobierno de EU anunció que había "incautado" un enorme buque petrolero sancionado frente a costas venezolanas, esto como parte de la ofensiva contra el Gobierno de Maduro.

Este sábado, tres funcionarios estadounidenses revelaron a Reuters, en condición de anonimato, que la fuerzas armadas de EU interceptaron otro buque petrolero frente a las costas de Venezuela.

Aunque las fuentes no revelaron el lugar preciso en el que se llevó a cabo la operación para "incautar" la embarcación, aseguraron que la Guardia Costera estuvo al mando de esta acción.