VIDEO ¬ EU intercepta segundo buque petrolero venezolano; persecución seguirá: Noem

Dos buques petroleros de Venezuela han sido capturados por las fuerzas armadas de EU luego de que Donald Trump ordenara un bloqueo a los navíos que entran y salen del país sudamericano.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- Las fuerzas armadas de Estados Unidos (EU) se apoderaron de un segundo buque petrolero de Venezuela, confirmó la Secretaria de Seguridad Nacional de dicho país, Kristi Noem, quien compartió un video de la operación.

A través de redes sociales, la funcionaria estadounidense informó que la intercepción del buque ocurrió "antes del amanecer" de hoy, 20 de diciembre, y en la acción fue realizada por la Guardia Costera de EU, con apoyo del Departamento de Guerra.

"Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo autorizado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos", amenazó Noem.

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela. The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

El pasado martes 16 de septiembre, el mandatario estadounidense ordenó un bloqueo total al país sudamericano para impedir las exportaciones de petróleo vía marítima. El magnate justificó esta decisión asegurando que "el petróleo es nuestro".

Previamente, el 9 de diciembre, el gobierno de EU anunció que había "incautado" un enorme buque petrolero sancionado frente a costas venezolanas, esto como parte de la ofensiva contra el gobierno de Maduro.

Trump sube el tono del conflicto con Venezuela

A mediados de agosto, el gobierno de Trump decidió desplegar una operación militar con el propósito de frenar el tráfico ilegal de drogas desde Venezuela hacia EU por vía marítima, por lo que ordenó el envío de las fuerzas armadas estadounidenses al Mar Caribe.

Como parte de esta ofensiva, la Marina estadounidense mandó su portaaviones más poderoso, el USS Gerald R. Ford, mientras que la Guardia Costera incluso recurrió a usar francotiradores en helicópteros para atacar embarcaciones sospechosas.

Resultado de esta ofensiva, las fuerzas armadas de Estados Unidos han hundido decenas de lanchas que supuestamente eran usadas por cárteles venezolanos para transportar drogas, además que se contabilizan al menos 95 personas muertas.

Para fortalecer su ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro, Trump ordenó un bloqueo total para impedir las exportaciones de petróleo de Venezuela; posteriormente, no descartó la posibilidad de que EU inicie una guerra contra Venezuela.