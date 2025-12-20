Sheinbaum entrega tarjetas de la Beca Benito Juárez y supervisa CBTIS en Querétaro

Redacción/SinEmbargo

20/12/2025 - 4:41 pm

Sheinbaum entrega tarjeta de la Beca "Benito Juárez" en Querétaro

Con el objetivo de fortalecer la educación media superior en el estado de Querétaro, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó la entrega de tarjetas para la Beca "Benito Juárez", además de supervisar la construcción del CBTI No. 304 que se localizará en el municipio de El Marqués.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó hoy la entrega de tarjetas de la Beca Universal "Benito Juárez" que está destinada para apoyar a estudiantes de educación media superior, con el objetivo de que puedan continuar su formación académica y reducir así la deserción escolar.

La entrega de dichas tarjetas tuvo lugar en Querétaro, donde la mandataria federal señaló que la educación es una de las cosas más importantes que se le pueden dar a las y los jóvenes, por lo que su Gobierno ha emprendido diversas acciones en dicha materia.

Durante el evento, Sheinbaum explicó que, previo al inicio de su mandato, se realizó una encuesta para reconocer las principales causas de deserción escolar a nivel bachillerato, siendo el factor económico la principal, junto a la lejanía de planteles escolares.

La Beca Universal "Benito Juárez" busca atender el tema de la escasez de recursos para continuar con la formación escolar. Asimismo, se construyen más planteles, y se amplían y reconvierten otros a lo largo de todo el territorio nacional para garantizar el acceso a estudiantes. La Presidenta recordó que la meta es crear 150 mil nuevos espacios a nivel bachillerato para el final de su sexenio.

Sheinbaum supervisa construcción de CBTIS

Además de la entrega de tarjetas de la Beca Universal "Benito Juárez", Sheinbaum Pardo también supervisó los avances de la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 304 que se localizará en el municipio de El Marqués.

La titular del Ejecutivo federal estuvo acompañada de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien indicó que el CBTIS será inaugurado en febrero de 2026.

Por su parte, Jesús Antonio Esteva Media, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), detalló que el plantel educativo tuvo una inversión estimada de 50 millones de pesos, podrá albergar a 540 estudiantes y contará con "cuatro edificios, 12 aulas, un laboratorio, tres talleres, una cancha multifuncional y áreas verdes".

Finalmente, el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, agradeció a la Presidenta Sheinbaum por su labor para fortalecer la infraestructura educativa en el estado y reconoció que quienes estudian en un CBTIS tienen una mejor preparación para continuar con sus estudios, o bien, para integrarse al sector productivo.

Sheinbaum entrega tarjeta de la Beca "Benito Juárez" en Querétaro
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó tarjeta de la Beca Universal "Benito Juárez" en Querétaro. Foto: Presidencia

