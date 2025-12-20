Sheinbaum habla de la falta de valores en EU; "allá hay mucha drogadicción", asegura

Claudia Sheinbaum afirmó que la sociedad estadounidense sufre de falta de valores y otros problemas como drogadicción.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que Estados Unidos (EU) no es un modelo a seguir en diversos aspectos, pues la sociedad de dicho país sufre de falta de valores y otros problemas.

Desde Querétaro, durante un evento que encabezó para la entrega de tarjetas de la Beca Universal "Benito Juárez" (destinada a estudiantes de educación media superior), la mandataria federal mencionó que hay situaciones que aquejan a la población estadounidense, mismas que no se presentan en México.

"Allá tienen muchos problemas de valores y muchas otras cosas, porque allá hay mucha drogadicción y muchos temas que nosotros no tenemos", afirmó.

La declaración de Sheinbaum se dio en cuando puso de ejemplo a lo que ocurre con los estudiantes de EU cuando terminan la secundaria, pues, a diferencia de México, no deben hacer un examen para ingresar al bachillerato.

En ese sentido, destacó que la educación es una de las cosas más importantes que se le pueden dar a las y los jóvenes, por lo que su Gobierno y el del expresidente Andrés Manuel López Obrador han emprendido diversas acciones en dicha materia.

La Presidenta explicó que, previo al inicio de su mandato, se realizó una encuesta para reconocer las principales causas de deserción escolar a nivel bachillerato, siendo el factor económico la principal, junto a la lejanía de planteles escolares.

La Beca Universal "Benito Juárez" busca atender el tema de la escasez de recursos para continuar con la formación escolar. Asimismo, se construyen más planteles, y se amplían y reconvierten otros a lo largo de todo el territorio nacional para garantizar el acceso a estudiantes. La Presidenta recordó que la meta es crear 150 mil nuevos espacios a nivel bachillerato para el final de su sexenio.

Seguimos construyendo preparatorias que queden cerca de la casa; ahora tocó el turno del municipio El Marqués, en Querétaro. ¡Que viva el derecho a la educación! pic.twitter.com/muL8nQe4gp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 21, 2025

Sheinbaum supervisa construcción de CBTIS

Además de la entrega de tarjetas de la Beca Universal "Benito Juárez", Sheinbaum Pardo también supervisó los avances de la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 304 que se localizará en el municipio de El Marqués.

La titular del Ejecutivo federal estuvo acompañada de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien indicó que el CBTIS será inaugurado en febrero de 2026.

Por su parte, Jesús Antonio Esteva Media, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), detalló que el plantel educativo tuvo una inversión estimada de 50 millones de pesos, podrá albergar a 540 estudiantes y contará con "cuatro edificios, 12 aulas, un laboratorio, tres talleres, una cancha multifuncional y áreas verdes".

Finalmente, el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, agradeció a la Presidenta Sheinbaum por su labor para fortalecer la infraestructura educativa en el estado y reconoció que quienes estudian en un CBTIS tienen una mejor preparación para continuar con sus estudios, o bien, para integrarse al sector productivo.