Cuando rescatar rebasa limites y la acumulación sin control lleva a fatiga compasiva

Ximena Machete

21/12/2025 - 6:31 am

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Introducción a los problemas ambientales que están poniendo en riesgo la vida animal

¿Cómo ayudar a los animales después de un desastre natural?

Detrás de cada monstruo hay una historia de resistencia

En la madrugada del 11 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el desalojo del inmueble del Refugio Franciscano, ubicado en Cuajimalpa, Ciudad de México. Actualmente, se encuentran en riesgo entre mil y 1 mil 500 perros, además de decenas de gatos. Este riesgo no proviene únicamente del desalojo en sí, sino del conflicto legal y logístico que lo rodea.

El desalojo involucra a la Fundación Antonio Haghenbeck, la cual busca recuperar la administración del predio. Dicha fundación ha sido acusada de intrusión violenta y de no permitir el acceso para que terceros atiendan a los animales, aunque al mismo tiempo ha asegurado que no permitirá que se les cause daño y encargarse de ellos. Paralelamente, el Refugio Franciscano ha sido denunciado por presunto hacinamiento y alimentación inadecuada. Las versiones de los hechos son contradictorias entre todas las partes involucradas, lo que vuelve aún más complejo el panorama.

Acumulación sin control 

Más allá de determinar quién tiene la razón —algo que no me corresponde juzgar—, hay un hecho innegable: más de mil animales rebasan la capacidad operativa de cualquier refugio. Existen rescates que, con el paso del tiempo, se transforman en centros de hacinamiento. Aunque la intención inicial sea buena, la acumulación sin control conduce a la fatiga compasiva: un fenómeno que termina dañando justamente a quienes se busca proteger, manteniéndolos en condiciones lamentables.

Si un refugio llega a albergar mil animales, es una señal clara de que algo no se está haciendo bien. Esto no sólo señala fallas internas, sino un problema estructural mucho más grande: la ausencia de prevención. Si el gobierno y la sociedad se involucraran de manera real en la esterilización, la educación y el control de la sobrepoblación de perros y gatos, refugios de este tamaño simplemente no tendrían que existir, y no caerían en malas prácticas derivadas del colapso.

Hablo desde la experiencia de gestionar un refugio de animales, donde uno de los principios fundamentales es establecer límites claros: cuántos animales se pueden recibir y, sobre todo, a cuántos se les puede ofrecer una verdadera calidad de vida. Rescatar no es sólo salvar de la calle, sino garantizar bienestar continuo.

Fatiga compasiva

La fatiga compasiva es un agotamiento físico, emocional y psicológico que afecta a quienes cuidan de seres que sufren. Este desgaste puede sesgar la percepción de la realidad y generar una inercia peligrosa: no dejar de rescatar, aún cuando ya no se tienen los recursos ni la capacidad para hacerlo adecuadamente. Se pierde de vista que el rescate no termina al levantar al animal de la calle. Esto no justifica el hacinamiento, pero sí explica una de sus causas. Es una problemática que la sociedad debe atender si realmente le preocupan los animales en los refugios.

Decir que no se puede permitir llegar a cantidades tan altas de animales suena sencillo, pero en la práctica es extremadamente difícil. Aun así, es imprescindible establecer límites. Esto implica campañas de adopción verdaderamente efectivas y, en casos extremos, tomar decisiones duras como la eutanasia en pacientes sin o con poca esperanza de recuperación. Nadie quiere esto; todos deseamos darles una oportunidad a todos. Sin embargo, con un apoyo social y gubernamental tan bajo, es imposible cuidar a todos. Llegar a tener mil animales significa no poder ofrecerles calidad de vida y obliga a cuestionarnos, incluso, si algunos estarían mejor en la calle que en un encierro permanente y precario.

¿Qué podemos hacer al respecto?

Es fundamental apoyar a los refugios, tanto económica como físicamente. Pero el apoyo no debe dirigirse únicamente a los animales. También es necesario cuidar a quienes los cuidan. Donar terapias psicológicas, espacios de descanso y redes de apoyo para los cuidadores es igual de importante que donar croquetas o medicinas.

La salud mental de las personas rescatistas es un pilar esencial para el bienestar de los animales. Ignorar este aspecto perpetúa ciclos de colapso, hacinamiento y sufrimiento silencioso. El caso del Refugio Franciscano no debe verse como un escándalo aislado, sino como el reflejo de una crisis colectiva: una sociedad que abandona, un sistema que no previene y refugios que cargan con una responsabilidad que debería ser compartida. Si realmente queremos proteger a los animales, debemos dejar de romantizar el rescate sin límites y comenzar a exigir prevención, apoyo estructural y cuidado integral para ellos y para quienes dan su vida por ayudarlos.

Ximena Machete

Ximena Machete

Nacida en la Ciudad de México, a mis 29 años soy tatuadora, artista plástica y defensora de los derechos de los animales. Los últimos 6 años de mi vida los he dedicado a ser la encargada del bienestar de los animales del Santuario Libres al Fin en Monterrey, Nuevo León.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Mundial para los ricos

"Un mexicano con ingresos de salario mínimo que quisiera comprar ese boleto de reventa de más de...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Las chicas que no ven el mar

"Me despedí, con un abrazo, de cada una de ellas. Con esos abrazos quisiera traerlas conmigo a...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

"Ley Silla"

"Es una Ley que no sólo suena bien, sino que parece necesaria en trabajos que implican decenas...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La hermanastra fea, la belleza inesperada

"La hermanastra fea ha logrado todo lo que el género de terror anhela y que por desgracia...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

+ Sección

Galileo

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un estudio de Alemania analizó los beneficios y problemas del cuidado de los niños por parte de los abuelos.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
1

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
2

#Anuario2025 ¬ Golpes, groserías y amenazas: “Alito” acelera la decadencia del PRI

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
3

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump
4

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump

La hermanastra fea, la belleza inesperada
5

La hermanastra fea, la belleza inesperada

Imágenes de campesinos, en varios se captó a Ruben Jaramillo
6

CLOSE UP ¬ El Estado nunca se disculpó por matar a Jaramillo y a su esposa embarazada

Tren Interoceánico choca con un tráiler en Chiapas
7

El Tren Interoceánico choca contra un tráiler en Chiapas; no se reportan lesionados

Donald Trump ha sido apodado Don Dormilón
8

Trump, “Don el Dormilón”, se cae en las encuestas... y de sueño. ¿Está bien de salud?

Navidades en México 2025
9

"Navidades en México" en el Castillo de Chapultepec, una noche de magia y tradición

10

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

11

"La Piruja", cabecilla de una facción armada de La Mayiza, cae en Baja California

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
12

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

Mundial para ricos
13

Mundial para los ricos

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
14

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

Consulado de México advierte a migrantes en EU sobre riesgo de detenciones masivas.
15

El rechazo a las deportaciones de Trump crece incluso entre republicanos y blancos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Querétaro; proyecto registra avance del 8%

2

"La Piruja", cabecilla de una facción armada de La Mayiza, cae en Baja California

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio
3

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

4

¡No caigas en fraudes esta temporada navideña! La SSPC te dice cómo en esta guía

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump
5

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
6

#Anuario2025 ¬ Golpes, groserías y amenazas: “Alito” acelera la decadencia del PRI

7

La Defensa refuerza seguridad en Sinaloa: envía 180 elementos de Fuerzas Especiales

Tren Interoceánico choca con un tráiler en Chiapas
8

El Tren Interoceánico choca contra un tráiler en Chiapas; no se reportan lesionados

Sheinbaum critica a gobiernos neoliberales que trataron de privatizar a CFE
9

La Presidenta destaca importancia de CFE; "6 sexenios buscaron privatizarla", acusa

Imágenes de campesinos, en varios se captó a Ruben Jaramillo
10

CLOSE UP ¬ El Estado nunca se disculpó por matar a Jaramillo y a su esposa embarazada

11

"El Basi" cae en CdMx; lo ligan a Los Malportados, banda de narcomenudeo y extorsión

Las fuerzas armadas de EU se apoderaron de un segundo buque petrolero de Venezuela, según información revelada por tres funcionarios estadounidenses.
12

VIDEO ¬ EU intercepta segundo buque petrolero venezolano; persecución seguirá: Noem