La Defensa refuerza seguridad en Sinaloa: envía 180 elementos de Fuerzas Especiales

Las autoridades desplegaron 180 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en Sinaloa para reforzar el operativo de seguridad bajo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó este sábado 80 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en el estado de Sinaloa, como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en la entidad.

De acuerdo con la dependencia, el contingente partió a las 10:00 horas de la Base Aérea Militar número 1, en Santa Lucía, Estado de México, con destino a la Base Aérea Militar número 10, en la ciudad de Culiacán, donde se integró a las operaciones de seguridad en curso.

Para el traslado se utilizaron dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, un Boeing 737-800 y un Spartan C-27J, ambas destinadas al transporte de personal.

#ÚltimaHora Defensa refuerza la seguridad en el estado de Sinaloa con 180 efectivos. A las 1000 horas del 20 de diciembre de 2025, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 180 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano despegaron a bordo… pic.twitter.com/6CF96Icai8 — @Defensamx (@Defensamx1) December 20, 2025

De esta forma, la institución aseguró que la llegada de los efectivos busca reforzar el despliegue operativo que mantiene la Novena Zona Militar en Sinaloa, en la que “Los Chapitos” y “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa libran una guerra desde finales de 2024.

La dependencia detalló que, con estas acciones, las Fuerzas Especiales actuarán en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, conforme a los esquemas establecidos de colaboración interinstitucional. Entre sus tareas se encuentran acciones de disuasión, prevención del delito y patrullajes en zonas consideradas estratégicas.

Asimismo, la Defensa informó que las operaciones se llevarán a cabo conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con apego a los derechos humanos, sin sustituir las funciones de las autoridades civiles en el estado.