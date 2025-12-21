La Presidenta destaca importancia de CFE; "6 sexenios buscaron privatizarla", acusa

Desde Querétaro, la Presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la importancia que representa contar con una empresa pública como CFE; al mismo tiempo, criticó a los gobiernos neoliberales que buscaron su privatización.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió la importancia de contar con una empresa pública como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la vez que criticó a los gobiernos neoliberales que trataron de privatizarla y disminuir la presencia del Estado mexicano en la generación de energía.

Hoy por la tarde, la mandataria federal encabezó la inauguración de la Central Ciclo Combinado El Sauz II, en el estado de Querétaro, donde habló sobre el cariño que tiene hacia la CFE y las acciones que se han implementado durante la Cuarta Transformación (4T) para su fortalecimiento, contrario a lo que se hizo durante el periodo neoliberal.

"Fueron muchos gobiernos en el periodo que llamamos 'el periodo neoliberal', de 1982-´83 hasta el 2018, seis sexenios: De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Seis sexenios que se empeñaron en privatizar Comisión Federal de Electricidad, en disminuir la presencia pública del Estado mexicano en la generación eléctrica", señaló la Presidenta.

Añadió que los planes para la privatización de la CFE iniciaron en 1992, con modificaciones que se hicieron a la Ley de Servicio Público.

"Después, no quiero hacer el cuento largo, pero lo último fue 2013, con la reforma eléctrica, que dividieron a CFE en subsidiarias y, en realidad, en el fondo lo que querían hacer era privatizar en su momento cada regional e incluso, si se podía, cada uno de los sectores de CFE", explicó.

La titular del Ejecutivo federal indicó que todo cambió con la llegada de la 4T al poder y resaltó que, en 2024, se lograron dos acciones para el fortalecimiento de la Comisión: el ajuste al Artículo 28 de la Constitución para considerar a Pemex y CFE como empresas públicas nacionales, y el establecimiento de que la CFE debe generar al menos el 54 por ciento de la energía eléctrica en el país.

La Presidenta explica importancia de CFE

Durante el evento en Querétaro, Sheinbaum Pardo habló sobre por qué es importante el contar con una empresa pública como la Comisión Federal de Electricidad.

En un primer punto, la Presidenta mencionó que la CFE es quien regula toda la generación eléctrica del país. "Si todo fuera del mercado, ni siquiera los precios pudieran regularse", afirmó.

Otro punto mencionado por Sheinbaum fue el de la soberanía energética.

Finalmente, puntualizó la ayuda que brinda la Comisión frente a situaciones de emergencia como las lluvias que azotaron a cinco estados de la República en octubre.