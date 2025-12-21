¡No caigas en fraudes esta temporada navideña! La SSPC te dice cómo en esta guía

Redacción/SinEmbargo

20/12/2025 - 9:37 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¡Cuidado con el trashing! ¿Qué es y cómo puedes evitarlo? La SSPC te explica

¿Te ofrecen un aguinaldo a nombre de algún Programa para el Bienestar? ¡Es FALSO!

¡Cuidado con los fraudes digitales en el Black Friday! La SSC-CdMx da estos consejos

La SSPC difundió una guía de servicio con recomendaciones para prevenir fraudes digitales y comerciales durante la temporada navideña y periodos de alta demanda.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- ¿Planeas compras, viajes o reservaciones durante la temporada navideña? Si es así y utilizas internet o redes sociales para contratar servicios o adquirir productos, es importante extremar precauciones, ya que este periodo suele ser aprovechado para cometer fraudes digitales, de acuerdo con una alerta emitida por las autoridades federales.

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) difundió una guía de servicio para advertir a la ciudadanía sobre prácticas fraudulentas relacionadas con compras en línea, promociones engañosas, reservaciones falsas y robo de información personal.

Para que no seas víctima de algún tipo de fraude digital, aquí te decimos cómo evitarlo con la guía de buenas prácticas por parte de la SSPC. ¡Toma nota!

¿Cómo evitar fraudes en las fiestas decembrinas?

De acuerdo con la dependencia, los fraudes y engaños han evolucionado, al grado de aprovechar la credulidad y la desesperación de la gente por conocer, adquirir o probar todo tipo de servicios.

Para ello, la SSPC recomendó lo siguiente:

  • Comprar en línea de forma segura: Verificar siempre el sitio web, buscar el candado de seguridad, revisar que la dirección inicie con “https://” y confirmar que sea la página oficial. Evitar enlaces enviados por correo, mensajes o redes sociales con ofertas irreales.
  • Cuidado con tiendas o perfiles nuevos: Desconfiar de páginas que solo aceptan depósitos, transferencias o pagos inmediatos sin ofrecer métodos seguros.
  • Mantener cuentas protegidas: Utilizar contraseñas robustas y actualizarlas periódicamente, activar la verificación en dos pasos, evitar usar redes wifi públicas para operaciones bancarias o pagos.
La Policía Cibernética de la SSC-CdMx alertó por el aumento de aplicaciones y plataformas falsas de inversión, por lo que recomendó tomar medidas de prevención.
La SSPC emite guía para prevenir fraudes digitales durante la temporada navideña. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
  • Precaución con ofertas de viajes, hospedaje o paquetes: Verificar directamente con el proveedor la promoción, en plataformas de hospedaje, revisar el historial del anfitrión, comentarios y fecha de creación de la cuenta, desconfiar si el precio es demasiado bajo para la temporada.
  • Compras de regalos y preparativos: Adquirir productos en comercios formales y evitar pagos adelantados sin garantía, en redes sociales, solicitar factura, comprobante de compra y datos del vendedor.
  • Proteger la información personal: No compartir número de tarjeta, NIP, códigos de verificación o contraseñas, desconfiar de llamadas que se presentan de instituciones bancarias o empresas para validar datos.
  • Cuidar las transacciones bancarias: Revisar los movimientos con regularidad, activar alertas en tu aplicación bancaria, ante un cargo no reconocido, repórtalo de inmediato.
La SSPC alerta por fraudes de voz clonada: así operan los nuevos métodos con IA.
La SSPC advierte sobre estafas que utilizan IA para clonar voces y suplantar identidades. Emiten consejos para proteger datos y prevenir fraudes. Foto: Galo Cañas Rodríguez, Cuartoscuro
  • Asegurar compras presenciales: No perder de vista la tarjeta al pagar, preferir terminales o cajas en zonas visibles, guardar los comprobantes.
  • En compras en línea: Tomar capturas de pantalla de conversaciones, anuncios, comprobantes de pago y datos del vendedor, guardar los correos electrónicos y mensajes en caso de realizar una denuncia o reclamación.
  • Tomarse un momento para validar la compra: Verificar, comparar y confirmar antes de compartir información o realizar algún depósito.

Finalmente, la SSPC informó que la ciudadanía puede recibir orientación para presentar denuncias o solicitar apoyo a través de la Policía Cibernética de cada entidad federativa, mediante canales oficiales y con atención segura y confidencial.

La dependencia precisó que, en caso de no conocer el número de contacto, es posible consultar el directorio disponible en la Ciberguía oficial, con lo que la SSPC reiteró su compromiso de promover una navegación responsable y prevenir ciberdelitos que afectan la seguridad de las personas y su entorno.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La hermanastra fea, la belleza inesperada

"La hermanastra fea ha logrado todo lo que el género de terror anhela y que por desgracia...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

El dogma del crecimiento económico

"La idea de que el crecimiento económico era la única vía para el desarrollo fue impulsada por...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

El espejo latinoamericano

"La evidencia permite formular esta hipótesis cuando existe un bajo rendimiento en salud y materia de seguridad,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Don Manuelito

“Durante décadas fue la memoria viva de un barrio que se resiste a perder su fisonomía de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

+ Sección

Galileo

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un estudio de Alemania analizó los beneficios y problemas del cuidado de los niños por parte de los abuelos.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
1

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
2

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
3

#Anuario2025 ¬ Golpes, groserías y amenazas: “Alito” acelera la decadencia del PRI

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump
4

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump

Sheinbaum entrega tarjeta de la Beca "Benito Juárez" en Querétaro
5

Sheinbaum habla de la falta de valores en EU; "allá hay mucha drogadicción", asegura

El piloto aviador Edgar Macías González de la aerolínea Magnicharters retuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el vuelo 780.
6

VIDEO ¬ Piloto retiene un avión con pasajeros en el AICM; denuncia impaga de salarios

Consulado de México advierte a migrantes en EU sobre riesgo de detenciones masivas.
7

El rechazo a las deportaciones de Trump crece incluso entre republicanos y blancos

Un portavoz de Bill Clinton aseguró que el expresidente de EU no está vinculado en ningún modo a la red de tráfico sexual de menores de Jeffrey Epstein.
8

Portavoz deslinda a Clinton de Epstein; culpa a Trump de usarlo para desviar atención

Una estremecedora tragedia conmocionó a la comunidad de Hollywood tras el asesinato de Rob y Michele Reiner, supuestamente a manos de su hijo Nick, de 32 años.
9

Hijo de Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia semanas antes del crimen, reportan

Tren Interoceánico choca con un tráiler en Chiapas
10

El Tren Interoceánico choca contra un tráiler en Chiapas; no se reportan lesionados

11

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

Imágenes de campesinos, en varios se captó a Ruben Jaramillo
12

CLOSE UP ¬ El Estado nunca se disculpó por matar a Jaramillo y a su esposa embarazada

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec
13

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec; indagan al banco

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
14

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, según datos del Banco Mundial (BM), México por primera vez tiene más personas en la clase media que en la pobreza.
15

Por primera vez en México hay más clase media (39.6%) que pobres (21.7%), destaca CSP

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio
1

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

2

¡No caigas en fraudes esta temporada navideña! La SSPC te dice cómo en esta guía

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump
3

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
4

#Anuario2025 ¬ Golpes, groserías y amenazas: “Alito” acelera la decadencia del PRI

5

La Defensa refuerza seguridad en Sinaloa: envía 180 elementos de Fuerzas Especiales

Tren Interoceánico choca con un tráiler en Chiapas
6

El Tren Interoceánico choca contra un tráiler en Chiapas; no se reportan lesionados

Sheinbaum critica a gobiernos neoliberales que trataron de privatizar a CFE
7

La Presidenta destaca importancia de CFE; "6 sexenios buscaron privatizarla", acusa

Imágenes de campesinos, en varios se captó a Ruben Jaramillo
8

CLOSE UP ¬ El Estado nunca se disculpó por matar a Jaramillo y a su esposa embarazada

9

"El Basi" cae en CdMx; lo ligan a Los Malportados, banda de narcomenudeo y extorsión

Las fuerzas armadas de EU se apoderaron de un segundo buque petrolero de Venezuela, según información revelada por tres funcionarios estadounidenses.
10

VIDEO ¬ EU intercepta segundo buque petrolero venezolano; persecución seguirá: Noem

Sheinbaum entrega tarjeta de la Beca "Benito Juárez" en Querétaro
11

Sheinbaum habla de la falta de valores en EU; "allá hay mucha drogadicción", asegura

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que una posible invasión de EU a Venezuela podría generar una "catástrofe humanitaria".
12

Una invasión de EU a Venezuela desataría una "catástrofe humanitaria", advierte Lula