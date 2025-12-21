¡No caigas en fraudes esta temporada navideña! La SSPC te dice cómo en esta guía

La SSPC difundió una guía de servicio con recomendaciones para prevenir fraudes digitales y comerciales durante la temporada navideña y periodos de alta demanda.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- ¿Planeas compras, viajes o reservaciones durante la temporada navideña? Si es así y utilizas internet o redes sociales para contratar servicios o adquirir productos, es importante extremar precauciones, ya que este periodo suele ser aprovechado para cometer fraudes digitales, de acuerdo con una alerta emitida por las autoridades federales.

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) difundió una guía de servicio para advertir a la ciudadanía sobre prácticas fraudulentas relacionadas con compras en línea, promociones engañosas, reservaciones falsas y robo de información personal.

Para que no seas víctima de algún tipo de fraude digital, aquí te decimos cómo evitarlo con la guía de buenas prácticas por parte de la SSPC. ¡Toma nota!

¿Cómo evitar fraudes en las fiestas decembrinas?

De acuerdo con la dependencia, los fraudes y engaños han evolucionado, al grado de aprovechar la credulidad y la desesperación de la gente por conocer, adquirir o probar todo tipo de servicios.

Para ello, la SSPC recomendó lo siguiente:

Comprar en línea de forma segura: Verificar siempre el sitio web, buscar el candado de seguridad, revisar que la dirección inicie con “https://” y confirmar que sea la página oficial. Evitar enlaces enviados por correo, mensajes o redes sociales con ofertas irreales.

Cuidado con tiendas o perfiles nuevos: Desconfiar de páginas que solo aceptan depósitos, transferencias o pagos inmediatos sin ofrecer métodos seguros.

Mantener cuentas protegidas: Utilizar contraseñas robustas y actualizarlas periódicamente, activar la verificación en dos pasos, evitar usar redes wifi públicas para operaciones bancarias o pagos.

Precaución con ofertas de viajes, hospedaje o paquetes: Verificar directamente con el proveedor la promoción, en plataformas de hospedaje, revisar el historial del anfitrión, comentarios y fecha de creación de la cuenta, desconfiar si el precio es demasiado bajo para la temporada.

Compras de regalos y preparativos: Adquirir productos en comercios formales y evitar pagos adelantados sin garantía, en redes sociales, solicitar factura, comprobante de compra y datos del vendedor.

Proteger la información personal: No compartir número de tarjeta, NIP, códigos de verificación o contraseñas, desconfiar de llamadas que se presentan de instituciones bancarias o empresas para validar datos.

Cuidar las transacciones bancarias: Revisar los movimientos con regularidad, activar alertas en tu aplicación bancaria, ante un cargo no reconocido, repórtalo de inmediato.

Asegurar compras presenciales: No perder de vista la tarjeta al pagar, preferir terminales o cajas en zonas visibles, guardar los comprobantes.

En compras en línea: Tomar capturas de pantalla de conversaciones, anuncios, comprobantes de pago y datos del vendedor, guardar los correos electrónicos y mensajes en caso de realizar una denuncia o reclamación.

Tomarse un momento para validar la compra: Verificar, comparar y confirmar antes de compartir información o realizar algún depósito.

Finalmente, la SSPC informó que la ciudadanía puede recibir orientación para presentar denuncias o solicitar apoyo a través de la Policía Cibernética de cada entidad federativa, mediante canales oficiales y con atención segura y confidencial.

La dependencia precisó que, en caso de no conocer el número de contacto, es posible consultar el directorio disponible en la Ciberguía oficial, con lo que la SSPC reiteró su compromiso de promover una navegación responsable y prevenir ciberdelitos que afectan la seguridad de las personas y su entorno.