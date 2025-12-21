Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Querétaro; proyecto registra avance del 8%

Redacción/SinEmbargo

20/12/2025 - 10:55 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum supervisó este sábado las obras del Tren México-Querétaro, la cual beneficiará a 10 millones de pasajeros al año.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó este sábado la construcción del Tren México-Querétaro durante una gira de trabajo realizada en el municipio de San Juan del Río, donde informó que la obra presenta un avance general del ocho por ciento.

Durante el recorrido, la titular del Ejecutivo constató los trabajos que se desarrollan en uno de los tramos correspondientes al estado de Querétaro, como parte del proyecto de recuperación del servicio ferroviario de pasajeros en el centro del país.

De acuerdo con las autoridades, la obra del Tren México-Querétaro contempla una longitud total de 226 kilómetros de doble vía y permitirá un tiempo de traslado aproximado de dos horas entre la Ciudad de México y Querétaro, así como recorridos de una hora con 20 minutos hasta San Juan del Río y de 43 minutos hacia el centro de la capital de la entidad.

Con ello, se dio a conocer que el sistema ferroviario tendrá una demanda estimada de 10 millones de pasajeros al año y contará con estaciones en Ciudad de México, Huehuetoca, Tula, San Juan del Río y Querétaro, con conexión a distintos sistemas de transporte público.

De esta forma, la Presidenta señaló que los trabajos avanzan conforme a lo programado y que el proyecto se desarrolla mediante procesos de consenso social, adquisición de derechos de vía a precios justos, y coordinación con autoridades estatales y municipales.

En la supervisión participaron integrantes del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, quienes están a cargo del diseño, planeación y construcción de la infraestructura ferroviaria, así como de la ingeniería básica del proyecto.

El comandante del agrupamiento, Gustavo Vallejo Suárez, explicó que la obra fue dividida en 12 tramos para permitir su construcción simultánea, y detalló que San Juan del Río corresponde al primer tramo en Querétaro, con una extensión aproximada de 80 kilómetros en el estado.

Vallejo Suárez precisó que los trabajos incluyen cortes de terreno, reutilización de materiales, construcción de terraplenes y el desarrollo de túneles para permitir el cruce de la vía ferroviaria sin afectar el tránsito vehicular de la autopista México-Querétaro.

Por su parte, el director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, informó que el trazo del tren fue diseñado para alcanzar velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora, con criterios de seguridad, eficiencia operativa y conectividad regional.

Al acto de supervisión asistió el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, quien acompañó a las autoridades federales durante el recorrido y destacó la coordinación institucional en el desarrollo de esta infraestructura ferroviaria.

