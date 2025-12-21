Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Redacción/SinEmbargo

20/12/2025 - 10:09 pm

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Michaela Benthaus, ingeniera aeroespacial de origen alemán, hizo historia el convertirse en la primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio, a bordo de una nave de la compañía Blue Origin.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- La ingeniera aeroespacial alemana Michaela Benthaus, de 33 años, hizo historia al convertirse en la primera persona usuaria de silla de ruedas en cruzar la línea de Kármán y alcanzar el espacio suborbital.

El vuelo, a bordo de la cápsula New Shepard de la compañía Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, duró aproximadamente 10 minutos y permitió a Benthaus experimentar varios minutos de ingravidez mientras contemplaba la Tierra desde lo alto.

Benthaus, quien trabaja como ingeniera en la Agencia Espacial Europea (ESA) y sufrió una lesión medular irreversible en un accidente de ciclismo de montaña en 2018, dejó atrás su silla de ruedas al despegar desde la base de lanzamiento en el oeste de Texas.

"¡Fue la experiencia más increíble de todas!", exclamó Benthaus tras el aterrizaje, según declaraciones recogidas en la transmisión en vivo de Blue Origin. "Reí todo el camino hacia arriba e intenté dar volteretas en el espacio".

La misión NS-37 de Blue Origin transportó a seis pasajeros, incluyendo a Benthaus y al exejecutivo de SpaceX Hans Koenigsmann, quien ayudó a organizar y patrocinar su viaje. Los otros tripulantes fueron ejecutivos de negocios, inversores y un científico informático.

La cápsula alcanzó una altitud superior a los 100 kilómetros, superando la frontera comúnmente aceptada del espacio exterior.

Para acomodar a Benthaus, Blue Origin implementó ajustes mínimos: una tabla de transferencia para que pudiera deslizarse desde la escotilla hasta su asiento, y una alfombra extendida en el suelo desértico tras el aterrizaje para facilitar el acceso inmediato a su silla de ruedas.

La plataforma de lanzamiento ya contaba con un ascensor, lo que permitió a Benthaus ascender de manera independiente.

"Estoy emocionada de mostrar al mundo que las personas en silla de ruedas también pueden realizar un vuelo suborbital", había declarado Benthaus antes del lanzamiento.

Con esta misión, Blue Origin suma 92 viajeros espaciales desde el inicio de sus vuelos tripulados en 2021, incluyendo personas con movilidad reducida, problemas de visión o audición, y adultos mayores.

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

