La Fiscalía de Oaxaca desarticula red de huachicol; tenía vínculos con el CJNG, acusa

Para la Fiscalía de Oaxaca, la colaboración de la Marina y la Defensa en los trabajos de inteligencia fue clave para desmantelar la red de huachicol y detener a los tres objetivos prioritarios.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Estado (FGE) de Oaxaca informó el sábado que gracias a los trabajos de inteligencia de la "Operación Sable", se logró desarticular una red de huachicol que operaba en el Istmo bajo fachada de asociación de transportistas.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, detalló que se desmanteló una célula delictiva dedicada al robo y traslado de combustible, actividad ilegal conocida como huachicol, que realizaba sus actividades en Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec.

Como resultado de la "Operación Sable", se capturó a "tres personas del sexo masculino, entre ellas el líder de este grupo de traileros, quienes inmediatamente fueron trasladados a los Valles Centrales", donde quedaron a disposición de la FGE.

Entre los hombres detenidos están R.J.G.E. y R.J.G.L. (padre e hijo), quienes dijeron ser traileros y originarios de Cuernavaca, Morelos. En tanto, el tercer sujeto aprehendido es E.S.V. A los tres objetivos prioritarios se les aseguraron camionetas, 200 mil pesos en efectivo y drogas.

De acuerdo con los trabajos de inteligencia criminal encabezados por la Fiscalía de Oaxaca y la Secretaría de Marina (Semar), "R.J.G.E. es el líder de esta célula delictiva que operaba bajo la fachada de una asociación de transportistas, aunque en realidad se dedicaban a actividades delictivas como la extracción ilegal y transporte de hidrocarburos, mejor conocida como huachicol".

Además, las investigaciones establecen que esta célula local tenía vínculos delictivos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que "estas detenciones representan un golpe de alto impacto a la estructura financiera y logística de la organización criminal en la región, debilitando su capacidad de financiamiento y operación territorial".

Por último, la FGE precisó que coordinó el operativo junto con elementos de la Secretaría de Marina, que trabajaron en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.