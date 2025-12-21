Profeco presenta 43 denuncias contra gasolineras ante FGR; vendían litros incompletos

Redacción/SinEmbargo

21/12/2025 - 9:46 am

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras que vendían litros incompletos de combustible.

Como resultado del Operativo Extraordinario de Verificación, la Profeco y la ASEA detectaron distintas violaciones, como la venta de litros incompletos y el incumplimiento de regulaciones ambientales.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó 43 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra gasolineras que vendían litros incompletos de combustible.

En el marco de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, se llevó a cabo el Operativo Extraordinario de Verificación, en el cual la Profeco y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizaron verificaciones en 230 estaciones de servicio en todo el país.

A través de un comunicado difundido el sábado, se detalló que durante las revisiones se detectaron distintas infracciones a la Ley, por lo que el personal de la Procuraduría inmovilizó 780 instrumentos de medición, mientras que la ASEA sancionó a 161 gasolineras con la clausura temporal total por distintos incumplimientos en materia ambiental.

Las irregularidades más graves detectadas en dicho operativo fueron los casos de gasolineras que venden litros incompletos de combustible, lo que constituye un delito en detrimento de la economía de las y los mexicanos. A raíz de esto, la Profeco presentó 43 denuncias contra estaciones de servicio ante la FGR.

El Operativo Extraordinario de Verificación concluyó el 16 de diciembre, pero la Procuraduría seguirá implementando las revisiones ordinarias, por lo que si en futuras ocasiones se detectan otras gasolineras con irregularidades, serán sancionadas o denunciadas en caso de ser necesario.

Gracias al éxito de la estrategia nacional para estabilizar el precio de los combustibles, fue posible mantener estable el precio de la gasolina regular. Además, se registró una reducción del cuatro por ciento en su precio, al pasar de 24.80 pesos en febrero a 23.82 pesos en diciembre.

La Profeco recalcó que seguirá exhibiendo a las gasolineras que "se vuelan la barda" con el precio de la gasolina. También invitó a las y los consumidores a consultar el mapa virtual publicado por el Gobierno federal para consultar cuáles son las estaciones que tienen precios justos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Galileo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un estudio de Alemania analizó los beneficios y problemas del cuidado de los niños por parte de los abuelos.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

