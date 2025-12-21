Profeco presenta 43 denuncias contra gasolineras ante FGR; vendían litros incompletos

Como resultado del Operativo Extraordinario de Verificación, la Profeco y la ASEA detectaron distintas violaciones, como la venta de litros incompletos y el incumplimiento de regulaciones ambientales.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó 43 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra gasolineras que vendían litros incompletos de combustible.

En el marco de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, se llevó a cabo el Operativo Extraordinario de Verificación, en el cual la Profeco y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizaron verificaciones en 230 estaciones de servicio en todo el país.

A través de un comunicado difundido el sábado, se detalló que durante las revisiones se detectaron distintas infracciones a la Ley, por lo que el personal de la Procuraduría inmovilizó 780 instrumentos de medición, mientras que la ASEA sancionó a 161 gasolineras con la clausura temporal total por distintos incumplimientos en materia ambiental.

#boletíndeprensa La Profeco presentó 43 denuncias ante la @FGRMexico contra gasolineras que vendían litros incompletos. En coordinación con la @agencia_asea, se verificaron 230 estaciones en el país: 🔹 780 instrumentos inmovilizados

🔹 161 estaciones clausuradas temporalmente… pic.twitter.com/JIRMhtY7Zj — Profeco (@Profeco) December 20, 2025

Las irregularidades más graves detectadas en dicho operativo fueron los casos de gasolineras que venden litros incompletos de combustible, lo que constituye un delito en detrimento de la economía de las y los mexicanos. A raíz de esto, la Profeco presentó 43 denuncias contra estaciones de servicio ante la FGR.

El Operativo Extraordinario de Verificación concluyó el 16 de diciembre, pero la Procuraduría seguirá implementando las revisiones ordinarias, por lo que si en futuras ocasiones se detectan otras gasolineras con irregularidades, serán sancionadas o denunciadas en caso de ser necesario.

Gracias al éxito de la estrategia nacional para estabilizar el precio de los combustibles, fue posible mantener estable el precio de la gasolina regular. Además, se registró una reducción del cuatro por ciento en su precio, al pasar de 24.80 pesos en febrero a 23.82 pesos en diciembre.

⛽ De febrero a diciembre, con la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, impulsada por la Presidenta @Claudiashein, se logró bajar hasta en 4% el precio del litro de combustible regular.

📍 Les compartimos el mapa virtual donde pueden… pic.twitter.com/qEapstTMYC — Iván Escalante (@ivan_escalante) December 17, 2025

La Profeco recalcó que seguirá exhibiendo a las gasolineras que "se vuelan la barda" con el precio de la gasolina. También invitó a las y los consumidores a consultar el mapa virtual publicado por el Gobierno federal para consultar cuáles son las estaciones que tienen precios justos.