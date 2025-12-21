Quintana Roo rompe récord con 766 operaciones en sus 4 aeropuertos en un solo día

Redacción/SinEmbargo

21/12/2025 - 2:18 pm

Quintana Roo alcanzó un nuevo récord histórico de operaciones aéreas realizadas en un solo día en sus 4 aeropuertos, anunció la Gobernadora Mara Lezama.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Quintana Roo habilita accesos libres y gratuitos a playas de Tulum; impulsan turismo

Quintana Roo presenta Catálogo Turístico del Mundo Maya con respaldo de la Unesco

Plan contra sargazo avanza en Quintana Roo; proponen Parque de Economía Circular

Quintana Roo demostró ser uno de los destinos turísticos preferidos en el país al alcanzar un nuevo récord histórico de operaciones en sus aeropuertos.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- El estado de Quintana Roo tuvo un nuevo récord histórico al llegar a las 766 operaciones aéreas realizadas en un solo día en los cuatro aeropuertos de la entidad, anunció la Gobernadora Mara Lezama.

La mandataria destacó que este logro, alcanzado el sábado 20 de diciembre, confirma la fortaleza del estado como uno de los destinos turísticos preferidos, así como la alta demanda de conectividad aérea que existe por parte de turistas nacionales y extranjeros.

“Hoy Quintana Roo está rompiendo un récord histórico en conectividad aérea. Más de 766 operaciones en un solo día, en los cuatro aeropuertos del estado: Cancún, Tulum, Cozumel y Chetumal. Una cifra sin precedentes”, expresó en un comunicado.

La Gobernadora destacó que este nuevo récord es un reflejo de la confianza que tienen las aerolíneas para viajar a Quintana Roo y que confirma la preferencia que tienen millones de visitantes que eligen el Caribe mexicano para vacacionar, lo que lo convierte en el principal polo turístico de México y uno de los más importantes del mundo.

Mara Lezama apuntó que las perspectivas para el 2026 son altamente positivas, esto gracias a que se proyectan al menos 17 nuevas rutas aéreas que serán operadas por 11 aerolíneas, entre diciembre del 2025 y junio del 2026.

“Esto permitirá diversificar mercados, fortalecer la llegada de visitantes y generar mayor prosperidad compartida para nuestra gente”, aseguró.

Quintana Roo alcanzó un nuevo récord histórico de operaciones aéreas realizadas en un solo día en sus 4 aeropuertos, anunció la Gobernadora Mara Lezama.
Quintana Roo alcanzó un nuevo récord al llegar a 766 operaciones aéreas en un día en sus cuatro aeropuertos. Foto: Gobierno de Quintana Roo

El Secretario de Turismo estatal, Bernardo Cueto, destacó que durante la Administración de Mara Lezama el estado ha mostrado un crecimiento sostenido del sector turístico y reforzó el papel estratégico de su infraestructura aeroportuaria para el desarrollo económico de la región.

Respecto a las nuevas rutas aéreas anunciadas por la Gobernadora, explicó que estas conexiones permitirán fortalecer la llegada de visitantes, diversificar los mercados y ampliar las oportunidades de crecimiento económico para las familias quintanarroenses, consolidando a la entidad como uno de los principales polos turísticos de México y el Caribe.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Mundial para los ricos

"Un mexicano con ingresos de salario mínimo que quisiera comprar ese boleto de reventa de más de...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Las chicas que no ven el mar

"Me despedí, con un abrazo, de cada una de ellas. Con esos abrazos quisiera traerlas conmigo a...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

"Ley Silla"

"Es una Ley que no sólo suena bien, sino que parece necesaria en trabajos que implican decenas...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La hermanastra fea, la belleza inesperada

"La hermanastra fea ha logrado todo lo que el género de terror anhela y que por desgracia...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

+ Sección

Galileo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un estudio de Alemania analizó los beneficios y problemas del cuidado de los niños por parte de los abuelos.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
1

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

Navidades en México 2025
2

"Navidades en México" en el Castillo de Chapultepec, una noche de magia y tradición

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
3

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

Con motivo de las fiestas decembrinas, se inauguró el Festival "Luces de Invierno 2025-2026", el cual llenará de colores y música el Zócalo de la CdMx.
4

FOTOS ¬ CdMx inaugura Festival "Luces de Invierno" para celebrar Navidad y Año Nuevo

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
5

#Anuario2025 ¬ Golpes, groserías y amenazas: “Alito” acelera la decadencia del PRI

Quintana Roo alcanzó un nuevo récord histórico de operaciones aéreas realizadas en un solo día en sus 4 aeropuertos, anunció la Gobernadora Mara Lezama.
6

Quintana Roo rompe récord con 766 operaciones en sus 4 aeropuertos en un solo día

La Policía Cibernética de la SSC-CdMX emitió una alerta para que la ciudadanía tome precauciones al compartir su ubicación en tiempo real a través de apps.
7

¿Compartirás tu ubicación en tiempo real? SSC-CdMx da tips para no ponerte en riesgo

8

DATOS ¬ Los ricos globales son más y más ricos. La desigualdad pegó a México, también

Imágenes de campesinos, en varios se captó a Ruben Jaramillo
9

CLOSE UP ¬ El Estado nunca se disculpó por matar a Jaramillo y a su esposa embarazada

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras que vendían litros incompletos de combustible.
10

Profeco presenta 43 denuncias contra gasolineras ante FGR; vendían litros incompletos

Consulado de México advierte a migrantes en EU sobre riesgo de detenciones masivas.
11

El rechazo a las deportaciones de Trump crece incluso entre republicanos y blancos

Sheinbaum entrega tarjeta de la Beca "Benito Juárez" en Querétaro
12

Sheinbaum habla de la falta de valores en EU; "allá hay mucha drogadicción", asegura

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump
13

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump

14

"La Piruja", cabecilla de una facción armada de La Mayiza, cae en Baja California

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
15

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

DATOS ¬ Los ricos globales son más y más ricos. La desigualdad pegó a México, también

La Policía Cibernética de la SSC-CdMX emitió una alerta para que la ciudadanía tome precauciones al compartir su ubicación en tiempo real a través de apps.
2

¿Compartirás tu ubicación en tiempo real? SSC-CdMx da tips para no ponerte en riesgo

Con motivo de las fiestas decembrinas, se inauguró el Festival "Luces de Invierno 2025-2026", el cual llenará de colores y música el Zócalo de la CdMx.
3

FOTOS ¬ CdMx inaugura Festival "Luces de Invierno" para celebrar Navidad y Año Nuevo

La Fiscalía General de Estado (FGE) de Oaxaca informó que gracias a trabajos de inteligencia de la "Operación Sable", se logró desmantelar una red de huachicol.
4

La Fiscalía de Oaxaca desarticula red de huachicol; tenía vínculos con el CJNG, acusa

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras que vendían litros incompletos de combustible.
5

Profeco presenta 43 denuncias contra gasolineras ante FGR; vendían litros incompletos

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".
6

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Navidades en México 2025
7

"Navidades en México" en el Castillo de Chapultepec, una noche de magia y tradición

8

Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Querétaro; proyecto registra avance del 8%

9

"La Piruja", cabecilla de una facción armada de La Mayiza, cae en Baja California

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio
10

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

11

¡No caigas en fraudes esta temporada navideña! La SSPC te dice cómo en esta guía

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump
12

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump