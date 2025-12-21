Quintana Roo rompe récord con 766 operaciones en sus 4 aeropuertos en un solo día

Quintana Roo demostró ser uno de los destinos turísticos preferidos en el país al alcanzar un nuevo récord histórico de operaciones en sus aeropuertos.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- El estado de Quintana Roo tuvo un nuevo récord histórico al llegar a las 766 operaciones aéreas realizadas en un solo día en los cuatro aeropuertos de la entidad, anunció la Gobernadora Mara Lezama.

La mandataria destacó que este logro, alcanzado el sábado 20 de diciembre, confirma la fortaleza del estado como uno de los destinos turísticos preferidos, así como la alta demanda de conectividad aérea que existe por parte de turistas nacionales y extranjeros.

“Hoy Quintana Roo está rompiendo un récord histórico en conectividad aérea. Más de 766 operaciones en un solo día, en los cuatro aeropuertos del estado: Cancún, Tulum, Cozumel y Chetumal. Una cifra sin precedentes”, expresó en un comunicado.

La Gobernadora destacó que este nuevo récord es un reflejo de la confianza que tienen las aerolíneas para viajar a Quintana Roo y que confirma la preferencia que tienen millones de visitantes que eligen el Caribe mexicano para vacacionar, lo que lo convierte en el principal polo turístico de México y uno de los más importantes del mundo.

Mara Lezama apuntó que las perspectivas para el 2026 son altamente positivas, esto gracias a que se proyectan al menos 17 nuevas rutas aéreas que serán operadas por 11 aerolíneas, entre diciembre del 2025 y junio del 2026.

“Esto permitirá diversificar mercados, fortalecer la llegada de visitantes y generar mayor prosperidad compartida para nuestra gente”, aseguró.

El Secretario de Turismo estatal, Bernardo Cueto, destacó que durante la Administración de Mara Lezama el estado ha mostrado un crecimiento sostenido del sector turístico y reforzó el papel estratégico de su infraestructura aeroportuaria para el desarrollo económico de la región.

Respecto a las nuevas rutas aéreas anunciadas por la Gobernadora, explicó que estas conexiones permitirán fortalecer la llegada de visitantes, diversificar los mercados y ampliar las oportunidades de crecimiento económico para las familias quintanarroenses, consolidando a la entidad como uno de los principales polos turísticos de México y el Caribe.