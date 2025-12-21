Tren Suburbano al AIFA estará listo para la Semana Santa de 2026, promete Sheinbaum

El tiempo de traslado del Tren Suburbano desde Buenavista hasta el AIFA será de 43 minutos.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió este domingo que el Tren Suburbano que conectará la terminal Buenavista, en la Ciudad de México (CdMx), con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estará listo para la Semana Santa de 2026.

La Jefa del Ejecutivo visitó las obras de construcción del tren para supervisar su avance. Además, realizó el primer recorrido desde Lechería hasta la terminal aérea ubicada en el municipio de Zumpango, en el Estado de México (Edomex).

En esta visita de supervisión, la mandataria federal estuvo acompañada por la Gobernadora del Edomex, Delfina Gómez; el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina; y el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza.

Ante medios de comunicación, la Presidenta Sheinbaum reveló que la SICT y el ingeniero militar a cargo se comprometieron a que las obras del Tren Suburbano Buenavista-AIFA estarán concluidas en el primer trimestre del 2026.

"Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren que le da una movilidad muy importante a toda la Zona Metropolitana del Valle de México”, explicó.

Luego de realizar el primer viaje de Lechería al Aeropuerto Felipe Ángeles, Sheinbaum Pardo detalló que para concluir el proyecto hace falta construir tres puentes peatonales, terminar con el trabajo de señalización y realizar las pruebas necesarias, mismas que serán emprendidas en los próximos meses.

Por su parte, el titular la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario apuntó que la ramal del Tren Suburbano que conectará a Buenavista con el AIFA tiene una longitud de 23.7 kilómetros, contará con seis estaciones y una terminal.

Destacó que el tiempo de recorrido de Buenavista a la terminal aérea será de alrededor de 43 minutos, con un intervalo de 15 minutos entre trenes. A su vez, indicó que esta línea contará con 10 trenes acoplables.

El horario de operación del Tren Suburbano de Buenavista al AIFA será de 5:00 horas a 00:30 horas. También contará con un sistema de pago homologado para que se pueda utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada de la CdMx.