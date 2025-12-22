La CdMx crea reconocimiento Alicia Matías en honor a "abuelita heroína" de Iztapalapa

En honor a la "abuelita heroína" de Iztapalapa, el Gobierno de la CdMx anunció el reconocimiento "Alicia Matías", que se otorgará al mérito civil y el valor ciudadano.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció hoy la creación del reconocimiento "Alicia Matías", mismo que se otorgará al mérito civil y al valor ciudadano, como un homenaje a la "abuelita heroína" de Iztapalapa que salvó la vida de su nieta durante la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia.

El reconocimiento fue dado a conocer por Brugada durante el informe que ofreció hoy a tres meses del evento ocurrido el pasado 10 de septiembre, mismo que dejó un saldo de 32 personas fallecidas.

"En memoria de la abuela Alicia Matías Teodoro, que entregó su vida para salvar a su nieta durante la explosión, instauraremos un reconocimiento al mérito civil y al valor ciudadano que reconozca comportamientos o actuaciones heroicas destacadas de la ciudadanía", indicó la mandataria capitalina.

La Jefa de Gobierno de la CdMx añadió que dicho reconocimiento llevará el nombre de la abuela "en recuerdo a su actuación destacada en este accidente".

El 10 de septiembre marcó a nuestra ciudad. Hoy informamos con claridad y responsabilidad sobre lo ocurrido en el Puente de la Concordia y sobre las acciones que se emprendieron desde el primer momento. El @GobCDMX y la @FiscaliaCDMX estuvieron del lado de las víctimas, con… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 21, 2025

La llamada "abuelita heroína" falleció el 13 de septiembre, a causa de las graves quemaduras que le provocó la explosión, mismas que afectaron el 90 por ciento de su cuerpo.

El fallecimiento de Alicia fue lamentado por la propia Clara Brugada, quien afirmó que "su acto de amor ha dejado una huella profunda".

Su muestra de valentía fue reconocida ampliamente e incluso inspiró a la creación de un mural y un corrido.

Nieta se recupera tras atención en EU

La muerte de la "abuelita heroína" no fue en vano, pues su nieta, Jazlyn, logró salir avante del tratamiento quirúrgico al que fue sometida en Estados Unidos a raíz de las quemaduras que le ocasionó la explosión en Iztapalapa.

Fue el 21 de noviembre cuando la Fundación Michou y Mau informó que la menor ya había regresado a México luego de permanecer dos meses y cinco días en territorio estadounidense.

La menor fue operada el pasado 7 de octubre en las instalaciones sanitarias referidas para recibir injertos de piel en sus manos, pies y cabeza.

La Fundación Michou y Mau comunicó que Jazlyn presentó resultados favorables luego de su primera cirugía el 7 de octubre para iniciar la rehabilitación física y recuperar la movilidad en sus extremidades.