El ego de Trump toca visas, monedas y hasta instituciones: pone su nombre, o su cara

Donald Trump ha utilizado su segundo mandato presidencial para llevar a cabo una serie de maniobras de auto-conmemoración y de "trumpificación" de la capital estadounidense.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- “El narcisismo puede ser una cualidad útil si intentas emprender un negocio”, escribió Donald Trump hace años, en uno de sus libros. “Un narcisista no escucha a los detractores”, expuso en esas mismas líneas, recuerda Peter Baker, corresponsal en jefe de The The New York Times en la Casa Blanca.

Ciertamente, Trump ha demostrado hasta dónde puede plasmar esta “cualidad”. Así lo ha plasmado en su segunda gestión en la Casa Blanca. El jueves, por ejemplo, la Casa Blanca anunció que el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas pasaría a llamarse Centro Trump-Kennedy. "Me sentí honrado", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca como relata el Times. "La junta es muy distinguida, está formada por las personas más distinguidas del país, y me sorprendió. Me sentí honrado".

“El cambio de nombre fue sólo la última maniobra en la trumpificación general de la capital. El Ala Este. El Jardín de Rosas. La columnata. La residencia de la Casa Blanca. Los mástiles. El 'Departamento de Guerra' y los planos para el Arco del Triunfo al otro lado del Potomac. Y ahora esto”, escribe el Times en otro artículo.

Peter Baker refiere a su vez cómo en esta segunda administración, Trump también rebautizó el Instituto de la Paz que ahora se llama Instituto de la Paz Donald J. Trump. La Casa Blanca explicó a principios de diciembre que el instituto había cambiado su nombre en honor al Presidente "como un poderoso recordatorio de lo que un liderazgo fuerte puede lograr para la estabilidad global", según dijo Anna Kelly, una portavoz.

Su administración también anunció que el cumpleaños de Trump, que coincide con el Día de la Bandera, será un día festivo con entrada gratuita a los parques nacionales el próximo año, mientras que la entrada gratuita se eliminará el Día de Martin Luther King Jr. El Departamento del Interior, que supervisa el servicio de parques, dijo en un comunicado de prensa que los cambios reflejaban el "compromiso de la administración de hacer que los parques nacionales sean más accesibles, más asequibles y más eficientes para el pueblo estadounidense".

Peter Baker añade a esta lista de cambios los pases anuales para parques en 2026 que ahora llevarán la imagen de Trump junto con la de George Washington. En un video publicado en el sitio web del Departamento del Interior en las últimas semanas, el Secretario del Interior, Doug Burgum, mencionó que un diseño con Trump y el Presidente George Washington sería uno de varios "nuevos diseños conmemorativos para nuestros pases de parque".

A eso se suma, la idea de acuñar muchas monedas conmemorativas de Trump para el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia el próximo año. El Times reportó el 9 de noviembre pasado cómo el Departamento del Tesoro anunció sus planes de celebrar el aniversario del país en 2026 con una moneda de un dólar que representa al Presidente Trump. En un borrador, aparece dos veces, y solo: en el anverso, de perfil, eclipsando parcialmente la palabra "LIBERTY"; y en el reverso, con el puño levantado debajo de las palabras "FIGHT FIGHT FIGHT".

Baker recuerda que las nuevas cuentas federales de inversión infantil creadas este año se denominaron "cuentas Trump". En su discurso del miércoles por la noche, Trump promocionó además un nuevo sitio web gubernamental llamado TrumpRx para ayudar a los estadounidenses a obtener medicamentos recetados a precios más bajos.

Eso no es todo. El republicano también lanzó oficialmente hace unos días la llamada "visa" o "tarjeta dorada" con su rostro, mejor conocida como "Trump Gold Card", con la que su gobierno promete otorgar la "residencia estadounidense en un tiempo récord" a cambio de una contribución de un millón de dólares.

Según se lee en la página web, "muy pronto" habrá una versión "platinum" de la tarjeta, por la que se pedirán cinco millones de dólares. El beneficio para quienes la soliciten es poder "pasar hasta 270 días en Estados Unidos sin estar sujetos a impuestos estadounidenses sobre ingresos no estadounidenses".

“Ningún otro Presidente ha hecho eso durante su mandato. Kennedy ya había fallecido cuando el centro de artes le puso su nombre. También lo hicieron Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln cuando se les erigieron monumentos en la capital del país. Ronald Reagan llevaba casi una década en el cargo cuando el Congreso y el Presidente Bill Clinton pusieron su nombre al Aeropuerto Nacional de Washington”, recuerda Baker, quien cubre su sexta Presidencia.