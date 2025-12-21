El ego de Trump toca visas, monedas y hasta instituciones: pone su nombre, o su cara

21/12/2025 - 5:16 pm



Donald Trump ha utilizado su segundo mandato presidencial para llevar a cabo una serie de maniobras de auto-conmemoración y de "trumpificación" de la capital estadounidense.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- “El narcisismo puede ser una cualidad útil si intentas emprender un negocio”, escribió Donald Trump hace años, en uno de sus libros. “Un narcisista no escucha a los detractores”, expuso en esas mismas líneas, recuerda Peter Baker, corresponsal en jefe de The The New York Times en la Casa Blanca.

Ciertamente, Trump ha demostrado hasta dónde puede plasmar esta “cualidad”. Así lo ha plasmado en su segunda gestión en la Casa Blanca. El jueves, por ejemplo, la Casa Blanca anunció que el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas pasaría a llamarse Centro Trump-Kennedy. "Me sentí honrado", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca como relata el Times. "La junta es muy distinguida, está formada por las personas más distinguidas del país, y me sorprendió. Me sentí honrado".

“El cambio de nombre fue sólo la última maniobra en la trumpificación general de la capital. El Ala Este. El Jardín de Rosas. La columnata. La residencia de la Casa Blanca. Los mástiles. El 'Departamento de Guerra' y los planos para el Arco del Triunfo al otro lado del Potomac. Y ahora esto”, escribe el Times en otro artículo.


Fachada del Centro Kennedy que pasó a llamarse el Centro Trump-Kennedy. Foto: X @WhiteHouse

Peter Baker refiere a su vez cómo en esta segunda administración, Trump también rebautizó el Instituto de la Paz que ahora se llama Instituto de la Paz Donald J. Trump. La Casa Blanca explicó a principios de diciembre que el instituto había cambiado su nombre en honor al Presidente "como un poderoso recordatorio de lo que un liderazgo fuerte puede lograr para la estabilidad global", según dijo Anna Kelly, una portavoz.

Su administración también anunció que el cumpleaños de Trump, que coincide con el Día de la Bandera, será un día festivo con entrada gratuita a los parques nacionales el próximo año, mientras que la entrada gratuita se eliminará el Día de Martin Luther King Jr. El Departamento del Interior, que supervisa el servicio de parques, dijo en un comunicado de prensa que los cambios reflejaban el "compromiso de la administración de hacer que los parques nacionales sean más accesibles, más asequibles y más eficientes para el pueblo estadounidense".

Peter Baker añade a esta lista de cambios los pases anuales para parques en 2026 que ahora llevarán la imagen de Trump junto con la de George Washington. En un video publicado en el sitio web del Departamento del Interior en las últimas semanas, el Secretario del Interior, Doug Burgum, mencionó que un diseño con Trump y el Presidente George Washington sería uno de varios "nuevos diseños conmemorativos para nuestros pases de parque".


Fotografías de Trump dentro de la Casa Blanca. Foto: La Casa Blanca

A eso se suma, la idea de acuñar muchas monedas conmemorativas de Trump para el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia el próximo año. El Times reportó el 9 de noviembre pasado cómo el Departamento del Tesoro anunció sus planes de celebrar el aniversario del país en 2026 con una moneda de un dólar que representa al Presidente Trump. En un borrador, aparece dos veces, y solo: en el anverso, de perfil, eclipsando parcialmente la palabra "LIBERTY"; y en el reverso, con el puño levantado debajo de las palabras "FIGHT FIGHT FIGHT".

Baker recuerda que las nuevas cuentas federales de inversión infantil creadas este año se denominaron "cuentas Trump". En su discurso del miércoles por la noche, Trump promocionó además un nuevo sitio web gubernamental llamado TrumpRx para ayudar a los estadounidenses a obtener medicamentos recetados a precios más bajos.

Eso no es todo. El republicano también lanzó oficialmente hace unos días la llamada "visa" o "tarjeta dorada" con su rostro, mejor conocida como "Trump Gold Card", con la que su gobierno promete otorgar la "residencia estadounidense en un tiempo récord" a cambio de una contribución de un millón de dólares.


La "Trump Gold Card", tarjeta que, a cambio de un millón de dólares, garantiza una residencia en Estados Unidos. Foto: Gobierno de EU

Según se lee en la página web, "muy pronto" habrá una versión "platinum" de la tarjeta, por la que se pedirán cinco millones de dólares. El beneficio para quienes la soliciten es poder "pasar hasta 270 días en Estados Unidos sin estar sujetos a impuestos estadounidenses sobre ingresos no estadounidenses".

“Ningún otro Presidente ha hecho eso durante su mandato. Kennedy ya había fallecido cuando el centro de artes le puso su nombre. También lo hicieron Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln cuando se les erigieron monumentos en la capital del país. Ronald Reagan llevaba casi una década en el cargo cuando el Congreso y el Presidente Bill Clinton pusieron su nombre al Aeropuerto Nacional de Washington”, recuerda Baker, quien cubre su sexta Presidencia.

Opinión

Rubén Martín

Mundial para los ricos

"Un mexicano con ingresos de salario mínimo que quisiera comprar ese boleto de reventa de más de...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Las chicas que no ven el mar

"Me despedí, con un abrazo, de cada una de ellas. Con esos abrazos quisiera traerlas conmigo a...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

"Ley Silla"

"Es una Ley que no sólo suena bien, sino que parece necesaria en trabajos que implican decenas...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La hermanastra fea, la belleza inesperada

"La hermanastra fea ha logrado todo lo que el género de terror anhela y que por desgracia...
Por Susan Crowley
Opinión en Video

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Galileo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un estudio de Alemania analizó los beneficios y problemas del cuidado de los niños por parte de los abuelos.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

