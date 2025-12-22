Censura en archivos de Epstein no tiene que ver con Trump: Departamento de Justicia

Ante la ola de críticas que se generó tras la censura presente en los archivos liberados del caso Epstein, el Departamento de Justicia de EU afirmó que no tiene ninguna relación con el Presidente Donald Trump.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos (EU) afirmó hoy que la censura presente en los archivos liberados esta semana del caso Epstein no tiene ninguna relación con el Presidente Donald Trump, sino que fue una decisión tomada para proteger a las víctimas.

Lo anterior fue declarado por Todd Blanche, Fiscal General Adjunto del gobierno estadounidense, quien afirmó que no se está "censurando información sobre el Presidente Trump ni sobre ningún otro individuo relacionado con el señor Epstein".

En entrevista con el medio NBC, el funcionario defendió a Trump y sostuvo que "no tiene nada que ver con los archivos Epstein". "No tuvo nada que ver con los terribles delitos que cometió el señor Epstein", declaró.

Del mismo modo, explicó que la censura en algunas de las fotografías que fueron desclasificadas se dio a raíz de que "grupos de defensa de los derechos de las víctimas" dieron aviso y se procedió a analizarlas.

Blanche hizo referencia a una fotografía que fue retirada de los archivos, en la que se veía al Presidente de EU junto a Jeffrey Epstein, misma que, dijo, "volverá a subirse" al sitio web donde pueden consultarse los documentos del caso.

NBC: Has anything in the Epstein Files been redacted on that basis of 'embarrassment, reputational harm, or political sensitivity'?@DAGToddBlanche: "Absolutely, positively not." pic.twitter.com/DT93hLwUcd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 21, 2025

El Departamento de Justicia también abordó dicho tema en redes sociales, a través de una publicación en la se indica lo siguiente:

"Por precaución, el Departamento de Justicia retiró temporalmente la imagen para una revisión más exhaustiva. Tras la revisión, se determinó que no hay evidencia de que aparezcan víctimas de Epstein en la fotografía, y se ha republicado sin ninguna alteración ni redacción".

Las declaraciones del DOJ y del Fiscal General Adjunto de EU se dan en el marco de una gran controversia que se desató tras la liberación el pasado viernes de un paquete de archivos sobre el caso Epstein, pues en su mayoría presentan censura parcial o incluso total.

Pese a que el Departamento de Justicia difundió estos materiales en su página web, se desató una ola de reclamos ante la falta de información que podría ser clave para esclarecer lo ocurrido en la red de tráfico sexual liderada por Epstein, quien, según concluyó el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), se suicidó en agosto de 2019 mientras estaba recluido en una cárcel estadounidense.

A eso se añade el hecho de que, ayer, se reportó la desaparición de al menos 15 archivos del caso, lo que generó sospechas de un posible encubrimiento.