¿En qué horario operará Metro, Metrobús y RTP estas fiestas decembrinas? Chécalo aquí

El Metro, Metrobús y RTP de la Ciudad de México operarán con horarios especiales los días 24 y 25 de diciembre, así como el 31 de diciembre y 1 de enero.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, con motivo de las fiestas decembrinas, ajustará sus horarios de operación para los días 24 y 25 de diciembre, así como para el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026, en la Ciudad de México.

¿Cómo será el servicio de transporte para Navidad y Año Nuevo?

De acuerdo con el organismo, el miércoles 24 de diciembre el Metro brindará servicio de las 05:00 a las 23:00 horas, mientras que el jueves 25 de diciembre opera bajo el esquema de día festivo, de las 07:00 a las 24:00 horas en toda la red.

La autoridad del Metro señaló que estos mismos horarios se aplicarán el miércoles 31 de diciembre de 2025 y el jueves 1 de enero de 2026, con el objetivo de mantener la operación durante las celebraciones de fin de año.

#AvisoMetro El horario de servicio para el próximo 24 de diciembre será de 5:00 a 23:00 horas, saliendo los últimos trenes de terminales a las 22:30 horas. El horario para el 25 de diciembre será de día festivo de 5:00 a 24:00 horas y aplicará el programa "Tu bici viaja en… pic.twitter.com/RMremOwg09 — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 21, 2025

¿Qué hay del MB y RTP?

En el caso del Metrobús, el sistema ajustará su servicio para el 24 de diciembre, con operación de las 04:30 a las 23:00 horas en todas sus líneas, conforme a lo previsto por las autoridades de movilidad capitalinas.

Para el 25 de diciembre, el MB funcionará con horario de día festivo, al iniciar operaciones a las 07:00 horas y concluirlas a las 24:00 horas, lo que permitirá atender la demanda de traslados durante la jornada.

Asimismo, la Red de Transporte de Pasajeros, conocida como RTP, informó que el 24 de diciembre ofrecerá servicio de las 05:00 a las 00:00 horas en sus distintas rutas que operan en la capital del país.

Para el jueves 25 de diciembre, la RTP aplicará también el horario correspondiente a día festivo, con inicio de operaciones a las 07:00 horas y cierre a las 24:00 horas, de acuerdo con el calendario oficial.

Las autoridades de transporte de la Ciudad de México indicaron que estos horarios especiales buscan garantizar la movilidad durante las celebraciones decembrinas y recomendaron a las personas usuarias planear sus traslados con anticipación.