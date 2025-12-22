El actor estadounidense James Ransone fallece a los 46 años; se habría suicidado

James Ransone, actor estadounidense que participó en la serie The Wire y la película It: Capítulo Dos, falleció a los 46 años de edad. Reportes médicos indican que murió por suicidio mediante ahorcamiento.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- El actor estadounidense James Ransone, famoso por su interpretación de Ziggy Sobotka en la serie de HBO The Wire y por encarnar al adulto Eddie Kaspbrak en It: Capítulo Dos, ha fallecido a los 46 años. Presuntamente se habría quitado la vida.

Según registros de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Ransone murió el viernes 19 de diciembre por suicidio mediante ahorcamiento.

Nacido el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland, James Finley Ransone III inició su carrera en los años 2000 con roles menores en series como Law & Order y películas independientes.

Fue en 2003 cuando su carrera cobró notoriedad con The Wire, donde interpretó durante 12 episodios al problemático Ziggy Sobotka, un trabajador portuario con ambiciones criminales, en la segunda temporada de la serie.

In loving memory of James Ransone. pic.twitter.com/7CKjnAnrCD — HBO (@HBO) December 21, 2025

A lo largo de su trayectoria, Ransone se destacó en el género de terror y drama independiente. Participó en miniseries como Generation Kill (2008) y en películas como la franquicia Sinister (2012-2015), y The Black Phone (2021) y su secuela estrenada este 2025.

Su rol en It: Capítulo Dos (2019), junto a estrellas como Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Hader, fue uno de los más recordados, reviviendo al hipocondríaco Eddie del "Club de los Perdedores".

Ransone era abierto sobre sus luchas personales. En entrevistas, habló de sus dificultades en la infancia, su adicción a la heroína en la juventud y, en 2021, reveló públicamente que fue víctima de abuso sexual infantil por parte de un tutor en 1992.

El actor estaba casado con Jamie McPhee con quien tuvo dos hijos.