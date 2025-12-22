Brote de sarampión afecta fiestas decembrinas en Chiapas; Salud pide evitar reuniones

La Secretaría de Salud de Chiapas pidió cancelar festejos decembrinos y eventos masivos del 21 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026 por brote de sarampión.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud de Chiapas pidió este domingo cancelar festejos decembrinos y eventos masivos del 21 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026, ante el brote de sarampión en la entidad.

La medida se emitió tras la publicación de un aviso epidemiológico por la detección de 57 casos probables y el riesgo de propagación de la enfermedad en el estado, por lo que llamó a reforzar las medidas de prevención, vigilancia y control sanitario.

Como parte de estas medidas, la Secretaría de Salud también solicitó a las unidades médicas públicas y privadas a reforzar la detección oportuna de casos sospechosos, así como de notificar de inmediato a las áreas de epidemiología cualquier caso compatible con sarampión.

Asimismo, pidió garantizar el aislamiento de personas que presenten fiebre, erupción cutánea, tos, conjuntivitis o escurrimiento nasal.

Confirman que se cancelan eventos masivos en municipios de Chiapas ante la situación actual de los casos de sarampión. Presidente de Cacahoatán da a conocer documento que le hizo llegar la secretaría de salud del estado, que encabeza Omar Gómez Cruz. pic.twitter.com/J9lkV53uwV — Bersaín Hernández (@Bersa76) December 20, 2025

La Secretaría de Salud también dio a conocer que se establecieron cercos epidemiológicos en municipios de la región Altos y zonas aledañas. Entre los municipios incluidos se encuentran Mitontic, San Cristóbal de Las Casas, Larráinzar, Chenalhó y Chamula.

La dependencia detalló que, como parte de la respuesta sanitaria, se aplicaron más de once mil dosis de la vacuna triple viral SRP. Las acciones de vacunación se realizaron en diversos municipios con transmisión activa y riesgo elevado.

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, Chiapas reportó nuevos casos confirmados en las últimas horas. Los municipios con registros recientes incluyen localidades de las regiones Metropolitana, Centro y Altos del estado.

La Secretaría de Salud precisó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire. El aviso señaló que la enfermedad puede causar complicaciones graves, secuelas permanentes e incluso la muerte.

La dependencia llamó a los gobiernos municipales a colaborar en las acciones de vigilancia, control, vacunación y aislamiento.

Entre los municipios que anunciaron la suspensión de eventos se encuentran Cacahoatán, Tapachula, Palenque y Simojovel.

Asimismo, reiteró que el sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene activo y continuará informando sobre la evolución del brote.