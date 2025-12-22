Un sismo de magnitud 5.2 sacude costa de Chiapas; descartan daños o riesgo de tsunami

La costa de Chiapas se vio azotada por un sismo de magnitud 5.2. El Servicio Sismológico Nacional informó que no se reportaron afectaciones ni variaciones en el mar.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- Un sismo de magnitud 5.2 en la escala de Richter se registró la noche de hoy al suroeste de Mapastepec, Chiapas. Las autoridades descartaron cualquier tipo de afectación a raíz del evento.

De acuerdo con información oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se originó en punto de las 20:20 horas, con epicentro a 141 kilómetros al suroeste del municipio chiapaneco.

Magnitud final 5,2, a 141 km al suroeste de Mapastepec, #Chiapas. 👉 Al momento, no se reportan afectaciones. Se mantiene el monitoreo. https://t.co/VmSFMtho6B — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) December 22, 2025

"Al momento, no se reportan afectaciones. Se mantiene el monitoreo", destacó la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) a través de redes sociales.

En otra publicación, la CNPC informó que el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT) de la Secretaría de Marina (Semar) indicó en un boletín que "no se espera la generación de variaciones del nivel del mar" a causa del sismo.

🚨 Según el boletín del CAT de @SEMAR_mx, tras el #Sismo de magnitud 5.2 a 141 km al suroeste de Mapastepec, #Chiapas, no se espera la generación de variaciones del nivel del mar. pic.twitter.com/OsKSpmlGCK — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) December 22, 2025

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Chiapas apuntó que el temblor fue "perceptible como débil a leve en las regiones costeras del estado".

"Se reportó la activación de las alertas sísmicas en los municipios costeros y no se reportaron víctimas fatales o daños en infraestructuras", añadió la agencia.