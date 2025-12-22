Nueva editora de CBS censura “60 Minutes” para encubrir abusos de EU en El Salvador

Redacción/SinEmbargo

22/12/2025 - 8:46 am

Según medios estadounidenses, la nueva editora de CBS solicitó varios cambios a un segmento del programa “60 Minutes” para encubrir abusos de EU en El Salvador.

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, Bari Weiss, la nueva editora de CBS, solicitó varios cambios a un segmento del programa “60 Minutes” del domingo, a fin de encubrir abusos de EU en El Salvador.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– La prensa de Estados Unidos (EU) reseña desde ayer que CBS News eliminó abruptamente un segmento del episodio de este domingo del icónico programa “60 Minutes” que iba a presentar las historias de hombres venezolanos deportados por la administración Trump. El programa calificaba como “brutal” la prisión de El Salvador.

CBS anunció el cambio tres horas antes de la emisión, un cambio de última hora sumamente inusual. La decisión se tomó después de que Bari Weiss, la nueva editora en jefe de CBS News, solicitara numerosos cambios al segmento. CBS News declaró que el segmento se emitiría posteriormente y que “requería información adicional”.

Pero Sharyn Alfonsi, la veterana corresponsal de “60 Minutes” que informó sobre el segmento, rechazó esa crítica en una nota privada a sus colegas de CBS el domingo, en la que acusó a la televisora de retirar el segmento por razones políticas. “Nuestra historia fue revisada cinco veces y aprobada tanto por los abogados de CBS como por el Departamento de Normas y Prácticas”, escribió. The New York Times y otros medios tuvieron acceso a la nota. “Es objetivamente correcta. En mi opinión, retirarla ahora, después de haber superado todas las rigurosas comprobaciones internas, no es una decisión editorial, sino política”.

La nueva editora en jefe de CBS News, Bari Weiss, es simpatizante de Trump y de la derecha.

“Mi trabajo es asegurarme de que todas las historias que publicamos sean lo mejor posible”, declaró Weiss, según The Wall Street Journal. “Retener historias que no están listas por cualquier motivo —por ejemplo, porque carecen de contexto suficiente o porque les faltan voces críticas— sucede a diario en todas las redacciones. Espero con ansias emitir este importante artículo cuando esté listo”.

Durante este fin de semana, Weiss tomó la decisión de no publicar el artículo como estaba previsto, según personas familiarizadas con el asunto.

"El reportaje de '60 Minutos' sobre Inside CECOT se emitirá en una próxima emisión. Consideramos que necesitaba más información al respecto", declaró un portavoz de CBS News en un comunicado.

Weiss fue nombrada en octubre después de que David Ellison, propietario de la empresa matriz de CBS, Paramount Skydance, adquiriera su sitio independiente de noticias y opinión, The Free Press. La adquisición de Paramount por parte de Ellison a principios de este año fue aprobada por la administración Trump después de que Paramount pagara 16 millones de dólares para resolver una demanda que el Presidente Trump había presentado contra “60 Minutes”.

Según medios estadounidenses, la nueva editora de CBS solicitó varios cambios a un segmento del programa "60 Minutes" para encubrir abusos de EU en El Salvador.
El Presidente estadounidense, Donald Trump, habla durante la Ceremonia Nacional de Indulto del Pavo de Acción de Gracias, en la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 25 de noviembre de 2025. Foto: Hu Yousong, Xinhua

Ellison está actualmente realizando una oferta hostil para superar a su rival, Netflix, y adquirir el gigante mediático Warner Bros. Discovery. Ha estado buscando el apoyo de Trump para su candidatura, pero el Presidente ha usado episodios recientes de “60 Minutes” para sugerir su descontento con la gestión de CBS por parte de Ellison.

“Para aquellas personas que piensan que tengo una relación cercana con los nuevos dueños de CBS, por favor entiendan que ‘60 Minutes’ me ha tratado mucho peor desde la llamada ‘adquisición’ de lo que me han tratado antes”, escribió Trump en Truth Social la semana pasada.

El segmento se centró en los hombres venezolanos que fueron enviados por la administración Trump al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, una prisión de mala reputación en El Salvador.

En un comunicado de prensa publicado el viernes para promocionar el segmento, CBS News indicó que Alfonsi había hablado con varios hombres ya liberados de la prisión, quienes describen las brutales y tortuosas condiciones que padecieron.

