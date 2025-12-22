Dashia, detenida tras denunciar abuso sexual de su padre, seguirá proceso en libertad

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, dio a conocer que se modificó la medida cautelar contra la joven, quien desde el pasado 26 de noviembre permanecía internada en el penal de Barrientos, en el Estado de México, luego de que fuera detenida por el delito de presunta extorsión.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- Dashia Rocío, una joven de 19 años, estudiante de la Universidad del Valle de México (UVM) y quien fue acusada por presuntamente pertenecer a una banda delictiva dedicada a la extorsión luego de que denunciara que su padre intentó abusar sexualmente de ella, podrá continuar el proceso legal que se le sigue por esos cargos en libertad.

El domingo, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, dio a conocer que se modificó la medida cautelar contra la joven, quien desde el pasado 26 de noviembre permanecía internada en el penal de Barrientos, en el Estado de México (Edomex). "Seguiremos acompañando a la familia y a Dashia como lo hacemos diario desde la Secretaría de las Mujeres con casos que son públicos, y muchos otros que no lo son", expresó la funcionaria federal.

La joven, que estudia la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos, fue vinculada a proceso por el delito de extorsión contra un comerciante del municipio de Tlalnepantla, a quien presuntamente la mujer, en compañía de otros sujetos que se habrían presentado como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), le exigió el pago de una cuota por dejarlo trabajar, dinero que habría sido depositado en una cuenta en la que el padre de Dashia le depositaba dinero para su manutención.

INFORMO sobre el caso de #Dashia, una joven de 19 años que acusó a su padre biológico de abuso sexual y que posteriormente fue acusada y detenida por extorsión, sin pruebas ni un debido proceso. Desde que el periodista @ivillasenor visibilizó el caso por esta red social, hemos… — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) December 21, 2025

"Es lamentable que haya movido sus influencias para fabricarle una carpeta a Dashia", aseguró Marisol Rubio, madre de la joven, en entrevista citada por Reforma, quien detalló que las acusaciones contra su hija son en realidad una represalia después de que Dashia denunciara que su padre la drogó e intentó abusar sexualmente de ella, por lo que ahora temen que este sujeto intente hacerles daño.

El caso Dashia Rocío se hizo público a raíz de que su madre diera a conocer la detención de la joven. De acuerdo con esta versión, la estudiante no tenía contacto con su padre biológico, sin embargo, tras realizarse una prueba de ADN, se determinó el vínculo entre ambos y la responsabilidad de él hacia ella, por lo que comenzaron a convivir, e incluso la joven se fue a residir al mismo domicilio que su padre.

Al parecer, durante esta convivencia el hombre intentó abusar sexualmente de la joven en dos ocasiones, una de ellas utilizando clonazepam. Por ello, Dashia Rocío regresó a vivir con su madre. No obstante, el padre intentó convencer a la hija de regresar con él, pero ésta se negó. Ante dicha situación, le ofreció diferentes regalos, entre ellos un departamento y un automóvil para que ella perdonara a su progenitor.

Historias que desgraciadamente suceden en México, mi nieta de 19 años, hija de familia e universitaria le manda armar su padre biológico una carpeta por q cometió violacion simple es una niña todavía no tienen perdón de Dios todos los que se prestaron a esta infamia. pic.twitter.com/2XakLOgruF — chio gutierrez (@rochiyito) December 20, 2025

Fue durante la cita para la entrega del supuesto vehículo, en una agencia de autos el pasado 26 de noviembre, cuando fue detenida por 10 agentes del Estado de México, bajo el delito de presunta extorsión. El arresto fue excesivo, por lo que la familia de la joven presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Además, tiene hasta finales del próximo mes de febrero para que su defensa aporte las pruebas con las que compruebe su inocencia.