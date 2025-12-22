Trump causó disturbios en la economía y EU cierra 2025 con 7.8 millones desempleados

Redacción/SinEmbargo

22/12/2025 - 1:30 pm

Donald Trump implementó políticas que causaron disturbios en la economía de EU. Esto llevó a que culminé 2025 con 7.8 millones de estadounidenses desempleados.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el Presidente Donald Trump implementó diversas políticas que provocaron disturbios en la economía de Estados Unidos. Esto llevó, entre otras cosas, a que ese país culminé 2025 con 7.8 millones de estadounidenses desempleados.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– Fue un año difícil en Estados Unidos (EU). El mercado laboral terminó 2025 con un sabor amargo. “Si bien las empresas no recurrieron a despidos masivos, muchas sí redujeron su plantilla, especialmente a finales de año. Muchas también dejaron de contratar. Menos empleados renunciaron. El aumento salarial se desaceleró. La tasa de desempleo aumentó gradualmente a lo largo del año y el mes pasado alcanzó su nivel más alto en cuatro años. El número de estadounidenses desempleados superó los 700 mil, alcanzando los 7.8 millones”, explica The Wall Street Journal hoy en una serie de gráficos.

En un análisis económico del año que termina, el diario especializado en finanzas y economía dice que la economía estadounidense ha creado poco menos de medio millón de empleos en lo que va del año, una fuerte desaceleración respecto a los 1.6 millones creados en los primeros 11 meses de 2024. La tasa de desempleo también ha aumentado, principalmente durante el segundo semestre. Terminó noviembre en el 4.6 por ciento, su nivel más alto desde 2021.

“Hay una serie de factores en juego. Las empresas pasaron gran parte del año haciendo malabarismos con la constante demanda de los consumidores y la incertidumbre en torno a los aranceles y el impacto de la inteligencia artificial en sus plantillas. El gobierno desmanteló sus nóminas. El esperado informe de empleo publicado el martes pasado mostró otras señales de un debilitamiento del panorama laboral”, agrega.

Donald Trump implementó políticas que causaron disturbios en la economía de EU. Esto llevó a que culminé 2025 con 7.8 millones de estadounidenses desempleados.
Imagen del 2 de diciembre de 2025 de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos. Foto: Hu Yousong, Xinhua

La tasa de desempleo de los estadounidenses afrodescendientes ha aumentado más de dos puntos porcentuales desde principios de año, un aumento mucho más rápido que el de otros grupos. Esto amenaza con desmantelar los avances en materia de empleo logrados por los trabajadores afrodescendientes durante y después de la pandemia, dice The Wall Street Journal. Los economistas afirman que el aumento del desempleo entre los estadounidenses es una posible señal de alerta para el mercado laboral en general. Los trabajadores afrodescendientes tienen más probabilidades de ocupar puestos de baja cualificación o de nivel inicial, que suelen ser los primeros en ser recortados cuando la economía se debilita, dice.

“Después de un año caótico lleno de guerras comerciales, oscilaciones del mercado y el cierre gubernamental más largo de la historia, la economía estadounidense ha demostrado, una vez más, ser más resistente de lo que muchos pronosticadores temían. Pero ‘resiliente’ no es exactamente lo mismo que ‘bueno’. Muchos estadounidenses entran en 2026 preocupados por sus trabajos, estresados ​​por sus finanzas y sin estar convencidos de que las cosas mejorarán en el nuevo año”, resume por su parte The New York Times.

“El flujo de datos económicos oficiales se reanudó la semana pasada tras un retraso prolongado debido al cierre gubernamental. Los informes se vieron confusos por detalles técnicos relacionados con el cierre, pero en general sugirieron que la economía seguía estancada en el mismo limbo inestable en el que se encontraba antes del inicio del bloqueo de datos. El crecimiento del empleo fue aceptable en noviembre, pero el desempleo aumentó. Las ventas minoristas fueron sólidas, pero el crecimiento salarial se desaceleró. La inflación se desaceleró, pero se mantiene elevada”, agrega el diario especializado sobre todo en política.

En las encuestas, la gran mayoría de los estadounidenses afirma tener dificultades para afrontar el coste de la vida y no cree que la economía les beneficie, una impresión que se ve confirmada por los datos que muestran que el gasto de consumo está impulsado por un número relativamente reducido de hogares ricos, según The New York Times. “Trump intentó cambiar esa narrativa en un discurso combativo —y a menudo engañoso— en horario de máxima audiencia la semana pasada, en el que culpó a su predecesor por los problemas económicos y prometió que una 'Edad de Oro' estaba a la vuelta de la esquina”.

Pero, según The Wall Street Journal, el crecimiento salarial se ha enfriado este año. “A medida que la demanda de trabajadores ha disminuido, los empleadores no han tenido que ofrecer los mismos aumentos salariales tan sustanciales como en los años inmediatamente posteriores a la pandemia. Para la Reserva Federal, la desaceleración de las ganancias salariales es una señal alentadora de que la inflación se mantiene bajo control. Sin embargo, esto no es un gran consuelo para los trabajadores que intentan estirar sus salarios tras años de alta inflación”, sostiene.

“Con Trump en el Despacho Oval, otras cosas rara vez son iguales”, asegura hoy mismo un ensayo en The New Yorker, una revista de las más influyentes de Estados Unidos que cumple, justo ahora, cien años.

“La disrupción es su esencia”, añade. “Una razón importante para la desaceleración del crecimiento del PIB este año y el mantenimiento de los precios obstinadamente altos es que las políticas arancelarias en constante cambio de Trump crearon una enorme incertidumbre y elevaron el costo de los bienes importados. Cuando los economistas hablan de alivio arancelario, dan por sentado que la situación estará más estable en 2026, pero ¿lo estará? Algunas empresas aún están en proceso de trasladar las subidas arancelarias a los consumidores. La Corte Suprema bien podría dictaminar que los gravámenes generales de Trump, que introdujo utilizando poderes de emergencia, son ilegales, pero eso no significaría necesariamente su fin. La Administración seguramente intentaría reajustar los gravámenes utilizando diferentes autoridades legales, lo que genera otra ronda de ansiedad e incertidumbre para las empresas, en particular para las pequeñas empresas”.

“Incluso si la economía puede soportar otro año bajo el yugo de los aranceles, existen otros problemas que podrían tener un gran impacto político. Entre ellos se incluyen el empleo, los precios y los costos de la atención médica”, concluye la publicación.

