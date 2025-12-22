No hace falta la "Ley Esposa": Claudia; basta con acuerdo del INE sobre paridad, dice

Redacción/SinEmbargo

22/12/2025 - 12:07 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que no es necesario que se legisle sobre la llamada “Ley Esposa”, pues basta con el acuerdo de paridad del INE.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Hidalgo busca su propia "Ley Esposa"; Monreal plantea regular paridad en candidaturas

Alcalde advierte que hay más "leyes esposas" cocinándose; pide que la Corte las anule

El Congreso de SLP apresura Ley-con-dedicatoria, para que una mujer sea Gobernadora

“Yo creo que no hacen falta esas leyes", afirmó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que no es necesario que se legisle sobre la llamada “Ley Esposa”, misma que ha sido impulsada en, al menos, los estados de Nuevo León y San Luis Potosí, donde se busca favorecer la sucesión política de familiares de gobernadores en funciones.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró este lunes que no es necesario que se legisle sobre la llamada “Ley Esposa”, ya que, aseguró, los partidos políticos están obligados a garantizar la paridad de género, gracias a que deben postular a 50 por ciento de candidatas mujeres y 50 por ciento de candidatos hombres, con base en el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Yo creo que no hacen falta esas leyes. Más allá de la constitucionalidad o no, creo que con el acuerdo que tomó el INE, que tiene que venir en una Reforma Electoral de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatos mujeres y la otra mitad hombres, se cumple, además de otras acciones afirmativas", señaló la mandataria federal durante su habitual conferencia matutina.

"El tema de género de que pueda haber suficientes mujeres gobernadoras, porque de otra manera probablemente no hubiera ocurrido y la verdad es que las gobernadoras lo hacen muy bien. Entonces, para evitar cualquier cosa de que se está orientando o se está evitando que una persona participe, no creo que sea necesario que se legisle la alternancia hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer, pero vamos a ver si es constitucional”, agregó.

El pasado 17 de diciembre, María Luisa Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, anunció que prepara una acción de inconstitucionalidad contra las reformas electorales en San Luis Potosí y Nuevo León, conocidas como la “Ley Esposa”, al considerar que vulneran el derecho ciudadano a elegir libremente y podrían favorecer la sucesión política de familiares de gobernadores en funciones.

Durante una gira por Coahuila, la dirigente del partido señaló que estas disposiciones, que obligan a postular exclusivamente mujeres a las candidaturas para gubernaturas, son contrarias al marco constitucional, pues limitan la participación política y distorsionan el principio de equidad en la contienda, por lo que Morena presentará un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las alertas se encendieron luego de que los congresos de San Luis Potosí y Nuevo León avanzaran en iniciativas que establecen la obligatoriedad de candidaturas femeninas para la gubernatura, lo que, según diversas críticas, podría beneficiar directamente a Ruth González, esposa del Gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona, y a Mariana Rodríguez, cónyuge del mandatario de Nuevo León, Samuel García. Estas propuestas han sido bautizadas como “Ley Ruth” y “Ley Mariana”, respectivamente.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó al Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, revisar la constitucionalidad de dichas reformas, al advertir que podrían vulnerar el marco electoral vigente y los derechos políticos de la ciudadanía.

Morena reiteró que está en contra de cualquier legislación que, bajo el argumento de la paridad de género, termine por facilitar la concentración del poder político en círculos familiares, por lo que a pesar de que la reforma constitucional que prohíbe la sucesión de cargos públicos entre familiares entrará formalmente en vigor hasta 2030, Morena decidió aplicar ese criterio desde la elección de 2027, y aseguró que llevará el caso de Nuevo León y San Luis Potosí ante la Corte para que se determine su validez constitucional.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

El declive de Estados Unidos y el “Corolario Trump"

"Estados Unidos mantiene un gran poder militar. Si no es con las enormes presiones del cerco militar...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

2025: año de corrupción

"Hay quienes afirman que para controlar la corrupción y disminuir la impunidad es necesario construir una ciudadanía...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Mundial para los ricos

"Un mexicano con ingresos de salario mínimo que quisiera comprar ese boleto de reventa de más de...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Las chicas que no ven el mar

"Me despedí, con un abrazo, de cada una de ellas. Con esos abrazos quisiera traerlas conmigo a...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

+ Sección

Galileo

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un estudio de Alemania analizó los beneficios y problemas del cuidado de los niños por parte de los abuelos.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Sheinbaum negó que el Gobierno de México haya accedido a otorgar facilidades a la FIFA para que no pague impuestos durante muchos años.
1

Peña fue quien dio grandes beneficios a la FIFA: Hacienda. Se los acotamos: Sheinbaum

Dashia, acusada de pertenecer a una banda dedicada a la extorsión luego de denunciar que su padre intentó abusar de ella, podrá seguir el proceso en libertad.
2

Dashia, detenida tras denunciar abuso sexual de su padre, seguirá proceso en libertad

Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
3

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

Navidades en México 2025
4

"Navidades en México" en el Castillo de Chapultepec, una noche de magia y tradición

Custodios agreden a Rodolfo "Fofo" Martínez.
5

VIDEO exhibe cómo custodios de Edomex golpean y humillan a influencer. Los despiden

Sheinbaum adelantó que Grupo México pagará por fin los daños cometidos en los ríos Sonora y Bacanuchi.
6

Grupo México no quería pagar daños que causó en Sonora. Lo hará, dice la Presidenta

Con motivo de las fiestas decembrinas, se inauguró el Festival "Luces de Invierno 2025-2026", el cual llenará de colores y música el Zócalo de la CdMx.
7

FOTOS ¬ CdMx inaugura Festival "Luces de Invierno" para celebrar Navidad y Año Nuevo

Fallece el actor estadounidense James Ransone; se habría suicidado
8

El actor estadounidense James Ransone fallece a los 46 años; se habría suicidado

Respeto a Ricardo Monreal; debe prevalecer la unidad por el pueblo: Ariadna Montiel
9

La 4T encontró una fórmula económica exitosa para abatir la pobreza: Ariadna Montiel

Pataleó. Blasfemó. Y de amar a Andrés Manuel López Obrador pasó a odiarlo. Lloró, o casi lloró en público.
10

Los conspiradores

Balacera en un restaurante de la colonia Juárez deja una persona muerta
11

Un hombre es asesinado a balazos en restaurante de Zona Rosa; hay otra persona herida

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.
12

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
13

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

Según medios estadounidenses, la nueva editora de CBS solicitó varios cambios a un segmento del programa “60 Minutes” para encubrir abusos de EU en El Salvador.
14

Nueva editora de CBS censura “60 Minutes” para encubrir abusos de EU en El Salvador

Sheinbaum defendió la histórica relación de México con Cuba, que incluso se ha dado en gobiernos del PRI y del PAN, resaltó.
15

La relación México-Cuba es histórica; la hubo con PRI, PAN y ahora con nosotros: CSP

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que no es necesario que se legisle sobre la llamada “Ley Esposa”, pues basta con el acuerdo de paridad del INE.
1

No hace falta la "Ley Esposa": Claudia; basta con acuerdo del INE sobre paridad, dice

Dashia, acusada de pertenecer a una banda dedicada a la extorsión luego de denunciar que su padre intentó abusar de ella, podrá seguir el proceso en libertad.
2

Dashia, detenida tras denunciar abuso sexual de su padre, seguirá proceso en libertad

Sheinbaum adelantó que Grupo México pagará por fin los daños cometidos en los ríos Sonora y Bacanuchi.
3

Grupo México no quería pagar daños que causó en Sonora. Lo hará, dice la Presidenta

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.
4

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

Sheinbaum negó que el Gobierno de México haya accedido a otorgar facilidades a la FIFA para que no pague impuestos durante muchos años.
5

Peña fue quien dio grandes beneficios a la FIFA: Hacienda. Se los acotamos: Sheinbaum

Sheinbaum defendió la histórica relación de México con Cuba, que incluso se ha dado en gobiernos del PRI y del PAN, resaltó.
6

La relación México-Cuba es histórica; la hubo con PRI, PAN y ahora con nosotros: CSP

Según medios estadounidenses, la nueva editora de CBS solicitó varios cambios a un segmento del programa “60 Minutes” para encubrir abusos de EU en El Salvador.
7

Nueva editora de CBS censura “60 Minutes” para encubrir abusos de EU en El Salvador

Balacera en un restaurante de la colonia Juárez deja una persona muerta
8

Un hombre es asesinado a balazos en restaurante de Zona Rosa; hay otra persona herida

Brote de sarampión afecta fiestas decembrinas en Chiapas; Salud pide evitar reuniones
9

Brote de sarampión afecta fiestas decembrinas en Chiapas; Salud pide evitar reuniones

10

¿En qué horario operará Metro, Metrobús y RTP estas fiestas decembrinas? Chécalo aquí

Respeto a Ricardo Monreal; debe prevalecer la unidad por el pueblo: Ariadna Montiel
11

La 4T encontró una fórmula económica exitosa para abatir la pobreza: Ariadna Montiel

Fallece el actor estadounidense James Ransone; se habría suicidado
12

El actor estadounidense James Ransone fallece a los 46 años; se habría suicidado