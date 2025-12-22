No hace falta la "Ley Esposa": Claudia; basta con acuerdo del INE sobre paridad, dice

“Yo creo que no hacen falta esas leyes", afirmó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que no es necesario que se legisle sobre la llamada “Ley Esposa”, misma que ha sido impulsada en, al menos, los estados de Nuevo León y San Luis Potosí, donde se busca favorecer la sucesión política de familiares de gobernadores en funciones.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró este lunes que no es necesario que se legisle sobre la llamada “Ley Esposa”, ya que, aseguró, los partidos políticos están obligados a garantizar la paridad de género, gracias a que deben postular a 50 por ciento de candidatas mujeres y 50 por ciento de candidatos hombres, con base en el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Yo creo que no hacen falta esas leyes. Más allá de la constitucionalidad o no, creo que con el acuerdo que tomó el INE, que tiene que venir en una Reforma Electoral de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatos mujeres y la otra mitad hombres, se cumple, además de otras acciones afirmativas", señaló la mandataria federal durante su habitual conferencia matutina.

"El tema de género de que pueda haber suficientes mujeres gobernadoras, porque de otra manera probablemente no hubiera ocurrido y la verdad es que las gobernadoras lo hacen muy bien. Entonces, para evitar cualquier cosa de que se está orientando o se está evitando que una persona participe, no creo que sea necesario que se legisle la alternancia hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer, pero vamos a ver si es constitucional”, agregó.

El pasado 17 de diciembre, María Luisa Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, anunció que prepara una acción de inconstitucionalidad contra las reformas electorales en San Luis Potosí y Nuevo León, conocidas como la “Ley Esposa”, al considerar que vulneran el derecho ciudadano a elegir libremente y podrían favorecer la sucesión política de familiares de gobernadores en funciones.

Durante una gira por Coahuila, la dirigente del partido señaló que estas disposiciones, que obligan a postular exclusivamente mujeres a las candidaturas para gubernaturas, son contrarias al marco constitucional, pues limitan la participación política y distorsionan el principio de equidad en la contienda, por lo que Morena presentará un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las alertas se encendieron luego de que los congresos de San Luis Potosí y Nuevo León avanzaran en iniciativas que establecen la obligatoriedad de candidaturas femeninas para la gubernatura, lo que, según diversas críticas, podría beneficiar directamente a Ruth González, esposa del Gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona, y a Mariana Rodríguez, cónyuge del mandatario de Nuevo León, Samuel García. Estas propuestas han sido bautizadas como “Ley Ruth” y “Ley Mariana”, respectivamente.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó al Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, revisar la constitucionalidad de dichas reformas, al advertir que podrían vulnerar el marco electoral vigente y los derechos políticos de la ciudadanía.

Morena reiteró que está en contra de cualquier legislación que, bajo el argumento de la paridad de género, termine por facilitar la concentración del poder político en círculos familiares, por lo que a pesar de que la reforma constitucional que prohíbe la sucesión de cargos públicos entre familiares entrará formalmente en vigor hasta 2030, Morena decidió aplicar ese criterio desde la elección de 2027, y aseguró que llevará el caso de Nuevo León y San Luis Potosí ante la Corte para que se determine su validez constitucional.