La entrega de agua a EU se acordó con gobernadores: CSP; no afecta a los agricultores

Redacción/SinEmbargo

22/12/2025 - 2:24 pm

México y EU llegaron a un acuerdo respecto a la gestión y entrega de agua según lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944, anunció a SRE.

"Creo que fue un buen acuerdo”, enfatizó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al ser cuestionada sobre el pacto al que se llegó con los gobernadores de los estados del norte del país para la entrega del agua que se adeuda a EU como parte del Tratado de Aguas de 1944.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó este lunes que la entrega de agua a Estados Unidos (EU), como parte del Tratado de Aguas de 1944, fue un acuerdo al que se llegó con el apoyo de los gobernadores del norte de México. Asimismo, aseguró que este convenio no afectará a los agricultores nacionales.

“Se trabajó con todos los gobernadores y se buscó un esquema de afectación mínima a agricultores de todo el país", dijo la mandataria federal, quien detalló que el daño fue aminorado gracias a otras cuentas con las que se pudo cubrir el adeudo de agua. "Se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el adeudo de agua”, señaló.

Al ser cuestionada sobre las “acciones extraordinarias” que el Gobierno de Mexico implementó para cubrir el adeudo de agua, entre ellas el utilizar el agua del río San Juan, en Nuevo León, la Jefa del Ejecutivo federal destacó que el convenio al que se llegó en conjunto con los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas fue bueno y que se encuentra dentro del marco legal.

"Creo que fue un buen acuerdo”, enfatizó Sheinbaum Pardo, quien sostuvo que “todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir que la afectación sea mínima, prácticamente no hay afectación a los agricultores del norte de México".

La sequía agrava la presión de EU sobre México por el recurso compartido. Foto: Carlos Sánchez, Cuartoscuro

Asimismo, reconoció que Tamaulipas será la entidad más afectada por este acuerdo, no obstante, destacó que su Gobierno ya trabaja para reactivar un proyecto cuyo propósito es llevar agua de Nuevo León a Tamaulipas, misma que será utilizada para el riego en el sector agrícola. “Estamos recuperando este proyecto para que Tamaulipas pueda tener suficiente agua para riego. La idea es iniciarlo el próximo año, adelantó la Presidenta Sheinbaum.

El pasado 12 de diciembre, los gobiernos de México y Estados Unidos (EU) llegaron a un acuerdo respecto a la gestión y entrega de agua del Río Bravo según lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944, mediante el cual el país se compromete a entregar el líquido entre diciembre del 2025 y enero del 2026.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró en un comunicado que el Gobierno mexicano no incurrió en ninguna violación a lo establecido en dicho tratado y recalcó que durante el último año cumplió con la entrega conforme a la disponibilidad de recurso.

Cabe mencionar que el entendimiento alcanzado por ambos países se logró cuatro días después de que el Presidente Donald Trump amenazara con imponer un cinco por ciento de aranceles a las importaciones mexicanas para presionar a que se cumpliera con la entrega de agua.

México y EU logran acuerdo sobre Tratado de Aguas

En un comunicado conjunto, México y EU dieron a conocer que llegaron a un entendimiento sobre la gestión del agua del Río Bravo para el ciclo actual y el déficit del ciclo anterior, según lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944.

Como parte del acuerdo se establece que México enviará 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, correspondiente al adeudo de ciclo anterior; se espera que las entregas inicien durante la semana del 15 de diciembre del 2025.

Los gobiernos de ambas naciones establecieron una serie de acciones para retribuir el déficit del ciclo anterior, mientras que continúan con las negociaciones para lograr que la entrega de agua concluya el 31 de enero del 2026.

El acuerdo también establece que en caso de incumplimiento de lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944, cada país podrá actuar de manera soberana, según sus intereses, para exigir que se cumplan las disposiciones.

México y EU reconocieron la importancia de cumplir con la entrega de agua según lo establecido en el tratado, además de que coincidieron en la necesidad de aumentar el compromiso para mejorar la gestión del agua.

México insiste en que no incumplió con Tratado de Aguas con EU

El Gobierno de México insistió en que no incumplió con las disposiciones establecidas en el Tratado de Aguas de 1944 y destacó que durante el último año se llevaron a cabo acciones para cumplir con la entrega de agua a EU.

Recalcó que, a pesar de que recientemente se han registrado sequías extraordinarias y sin precedentes, el país realizó entregas adicionales de agua según la disponibilidad hidrológica, los límites operativos y de infraestructura, siempre buscando no afectar el consumo humano o la producción agrícola en la frontera.

México señaló que las acciones emprendidas durante el último año son una muestra de que cumple con las disposiciones del Tratado de Aguas de 1944, conforme a la disponibilidad real del recurso, sin afectar el derecho humano al agua y la producción de alimentos.

Es importante señalar que el pasado 8 de diciembre el Presidente Trump anunció que había autorizado los documentos para imponer un arancel de cinco por ciento a las importaciones mexicanas para presionar al Gobierno de Claudia Sheinbaum a cubrir el déficit de agua del ciclo anterior.

Al respecto, Sheinbaum respondió a esta amenaza pidiendo al mandatario estadounidense que reconociera que durante los últimos años hubo una sequía extraordinaria que impidió cumplir con la entrega del líquido.

