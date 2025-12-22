Sheinbaum celebra alianza de Volaris y Viva Aerobús; confía en que traerá inversión

Redacción/SinEmbargo

22/12/2025 - 2:50 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la alianza entre Volaris y Viva Aerobús; recalcó que este acuerdo podría significar una mayor inversión en México.

Claudia Sheinbaum reveló que representantes de Volaris y Viva Aerobús se reunieron con ella para informarle que planeaban una alianza.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró este lunes la alianza entre Volaris y Viva Aerobús, y recalcó que este acuerdo significará una mayor inversión en México, beneficios para el turismo y más competencia entre aerolíneas.

Desde Palacio Nacional, subrayó que la unión entre las dos líneas aéreas mexicanas primero debe ser analizada y avalada por la Comisión Nacional Antimonopolio, esto para garantizar que la propuesta cumpla con lo establecido en la Ley.

"Tiene que estar en el marco de la Ley evidentemente, pero creo que es algo bueno que aumente la inversión y que crezcan las empresas mexicanas en la industria de la aeronáutica. Es algo muy bueno. Va a aumentar el turismo y hay más competencia también con otras aerolíneas nacionales y extranjeras", dijo la Jefa del Poder Ejecutivo.

Durante su conferencia de prensa matutina, reveló que representantes de Volaris y Viva Aerobús se reunieron con ella para informarle sus planes de aliarse, lo cual agradeció.

Sheinbaum Pardo aclaró que no se trata de una fusión, sino de una alianza entre ambas aerolíneas mexicanas, la cual tiene como uno de sus objetivos incrementar la inversión en México, lo que les permitirá ampliar su capacidad de operación.

"Su objetivo es invertir más. Lo que quieren es no solamente agruparse, aunque mantienen las dos marcas, sino invertir, comprar más aviones, invertir en talleres. En fin, es una inversión muy importante para ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas en nuestro mercado, principalmente hacia Estados Unidos, aunque también a Europa y otros lugares", apuntó.

La alianza entre Volaris y Viva Aerobús debe ser avalada por la Comisión Nacional Antimonopolio. Foto: Graciela López Herrera, Cuartoscuro
La alianza entre Volaris y Viva Aerobús debe ser avalada por la Comisión Nacional Antimonopolio. Foto: Graciela López Herrera, Cuartoscuro

El pasado jueves, las aerolíneas mexicanas Volaris y Viva Aerobús anunciaron que formarían una alianza con el objetivo de aumentar la oferta de viajes a bajo costo, así como para mejorar la conectividad de México con el extranjero.

