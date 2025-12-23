EU retendrá el petróleo incautado a Venezuela: Trump; Noem dice que Maduro debe irse

Redacción/SinEmbargo

22/12/2025 - 6:10 pm

Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de EU, dijo que Maduro se tiene que ir del poder en Venezuela; el Presidente le reviró: somos independientes.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ EU intercepta segundo buque petrolero venezolano; persecución seguirá: Noem

Trump no descarta guerra con Venezuela; Maduro "sabe exactamente lo que quiero", dice

Rusia y China expresan su respaldo a Venezuela ante el bloqueo e intimidaciones de EU

Trump ordena el bloqueo militar total de Venezuela y advierte: el petróleo es nuestro

Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de EU, reiteró que Maduro debe dejar el poder en Venezuela; el Presidente le respondió: malas noticias, somos independientes.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su país conservará el petróleo transportado en los buques incautados en las últimas semanas, así como las embarcaciones retenidas durante estas operaciones.

"Vamos a conservarlo. Puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas. También nos quedamos con los barcos", declaró en rueda de prensa desde Palm Beach, Florid.

Durante su intervención, el mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de realizar intervenciones en tierra, además de operaciones marítimas, para combatir el narcotráfico, y si estas acciones estarían dirigidas específicamente a Venezuela. Trump respondió que dichas medidas podrían aplicarse en cualquier región de donde provenga el tráfico de drogas, y no exclusivamente en ese país.

Las declaraciones se dieron en el marco de una conferencia en la que el presidente anunció un plan para la construcción de nuevos buques de guerra, con el objetivo de modernizar la Armada estadounidense, incluyendo el desarrollo de embarcaciones de gran tonelaje.

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, junto a dos oficiales del ejército. Foto: La Casa Blanca

Por su parte, la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EU), Kristi Noem, reiteró que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe dejar el poder, ya que, argumentó, con los dólares del negocio petrolero financia el narcotráfico del país sudamericano hacia la Unión americana. El mandatario le reviró inmediatamente, diciendo que se trata de un país soberano e independiente y no de una colonia estadounidense.

"No solo estamos interceptando estos barcos. También estamos enviando un mensaje para todo el mundo: la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse. Tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo", expresó Noem en una entrevista con la cadena Fox News.

Noem insistió en que el Gobierno de Maduro "utiliza los dólares del negocio petrolero para propagar drogas que están matando a la próxima generación de estadounidenses". "No olviden de qué se trata. Este es un enemigo de Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas", añadió, presumiendo la intercepción de buques petroleros de y hacia Venezuela.

Maduro, por su parte, no tardó en responder: "Les tenemos malas noticias a quienes esperan que renunciemos a nuestros derechos históricos, a la independencia, a la libertad y a la soberanía. La integridad territorial es un derecho irrenunciable, explícito en nuestra Carta Magna bajo la doctrina de Bolívar", señaló en su canal de Telegram.

El Presidente de Venezuela publicó además un video donde argumenta que el Artículo 1 de la Constitución de su país habla de una nación "libre e independiente, irrevocablemente. "No lo puede revocar nadie sobre cielo y tierra, y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador", añadió.

"Son derechos irrenunciables, porque hay una gente desde allá, desde afuera, todos ellos, quieren que Venezuela renuncie a sus derechos históricos y nuestra patria se convierta en una colonia. Les tenemos malas noticias, son derechos irrenunciables de la nación: la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad territorial y la autodeterminación nacional", citó Maduro de la Constitución de 1999.

Rusia brindará su apoyo a Venezuela ante el bloqueo de EU

El Canciller de Venezuela, Yván Gil, informó este lunes que conversó por teléfono con su homólogo de Rusia, Serguéi Lavrov, "reafirmando la relación de hermandad, respeto y cooperación estratégica" que une a ambos países.

"Repasamos las agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional que se vienen cometiendo en el Caribe: ataques contra embarcaciones y ejecuciones extrajudiciales y los actos ilícitos de piratería ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos", detalló.

Además, Gil indicó que Lavrov "expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el Presidente Nicolás Maduro, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país". "Señaló que apoyan a Venezuela en la defensa de la Zona de paz de la CELAC y del derecho internacional, enfatizando que este tipo de agresiones no pueden ser toleradas", completó.

Además, el Canciller ruso afirmó que Rusia "brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, manifestando total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU".

Los cancilleres de Venezuela y Rusia conversaron sobre el bloqueo de EU y el asedio a Maduro.
Los cancilleres de Venezuela y Rusia conversaron sobre el bloqueo de EU y el asedio a Maduro. Foto: Cancillería venezolana

Y es que en los últimos días, desde el anuncio del bloqueo total a los buques "sancionados" anunciado por Trump, las fuerzas armadas de EU se apoderaron de un par de buques petroleros de Venezuela:

"Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo autorizado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos", amenazó Noem este fin de semana.

Trump mismo no descartó el viernes pasado que su país vaya a la guerra con Venezuela, pero no dio detalles sobre el posible conflicto, aunque sí advirtió a su homólogo Nicolás Maduro que "sabe exactamente" lo que quiere. En los últimos días, el republicano y su administración han sido abiertos sobre las tensiones con el país sudamericano: buscan quedarse con su petróleo.

A mediados de agosto, el gobierno de Trump decidió desplegar una operación militar con el propósito de frenar el tráfico ilegal de drogas desde Venezuela hacia EU por vía marítima, por lo que ordenó el envío de las fuerzas armadas estadounidenses al Mar Caribe. A esto se le suman los ataques contra embarcaciones con supuestos narcotraficantes.

El gobierno venezolano envía buque de Chevron a EU

Nuevo ataque de EU.
De acuerdo con las autoridades, la inteligencia confirmó que los buques navegaban a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucrados en operaciones de narcotráfico. Foto: Captura de pantalla

Este domingo, la Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en su canal de Telegram que zarpó desde el país sudamericano "un buque de la compañía estadounidense Chevron con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos".

Esto, añadió, "con estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera. Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional. ¡Nada ni nadie detendrá a nuestra Patria en su camino de avance y victoria!".

El mensaje buscaba establecer normalidad entre Venezuela y las empresas con las que tiene tratos, incluida la estadounidense Chrevon.

Y es que un reporte del sitio Politico en EU reveló que el gobierno de Trump sondeó a las empresas petroleras de su país si regresarían a Venezuela, pero por ahora todas se mantienen con distancia de la situación mientras el conflicto entre ambos países se resuelve.

-Con información de Europa Press.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

El declive de Estados Unidos y el “Corolario Trump"

"Estados Unidos mantiene un gran poder militar. Si no es con las enormes presiones del cerco militar...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

2025: año de corrupción

"Hay quienes afirman que para controlar la corrupción y disminuir la impunidad es necesario construir una ciudadanía...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Mundial para los ricos

"Un mexicano con ingresos de salario mínimo que quisiera comprar ese boleto de reventa de más de...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Las chicas que no ven el mar

"Me despedí, con un abrazo, de cada una de ellas. Con esos abrazos quisiera traerlas conmigo a...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

+ Sección

Galileo

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un estudio de Alemania analizó los beneficios y problemas del cuidado de los niños por parte de los abuelos.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La periodista mexicana Carmen Aristegui se despidió del espacio que conducía en la cadena informativa CNN, en donde duró 20 años. "Gracias a CNN", expresó.
1

Carmen Aristegui se despide. Más de 20 años duró en CNN. “Lo que toca es dar gracias”

Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
2

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

Sheinbaum negó que el Gobierno de México haya accedido a otorgar facilidades a la FIFA para que no pague impuestos durante muchos años.
3

Peña fue quien dio grandes beneficios a la FIFA: Hacienda. Se los acotamos: Sheinbaum

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
4

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

Navidades en México 2025
5

"Navidades en México" en el Castillo de Chapultepec, una noche de magia y tradición

Dashia, acusada de pertenecer a una banda dedicada a la extorsión luego de denunciar que su padre intentó abusar de ella, podrá seguir el proceso en libertad.
6

Dashia, detenida tras denunciar abuso sexual de su padre, seguirá proceso en libertad

Con motivo de las fiestas decembrinas, se inauguró el Festival "Luces de Invierno 2025-2026", el cual llenará de colores y música el Zócalo de la CdMx.
7

FOTOS ¬ CdMx inaugura Festival "Luces de Invierno" para celebrar Navidad y Año Nuevo

8

Un coordinador regional del IMSS Bienestar es perseguido y asesinado en Chilpancingo

El gobierno de Donald Trump puso en pausa los arrendamientos de cinco parques de energía eólica en construcción frente a la costa este de Estados Unidos (EU).
9

Trump cancela enormes proyectos de energía eólica marina que estaban en construcción

AMLO y Claudia Sheinbaum
10

VERSUS ¬ Un año después de AMLO: el proyecto de la 4T se profundiza con Sheinbaum

Trump anuncia desde Mar-a-Lago un nuevo buque de guerra que llevará su nombre
11

Trump anuncia desde Mar-a-Lago un nuevo buque de guerra que llevará su nombre

12

"El Betito", sobrino de Osiel Cárdenas, exlíder de Cártel del Golfo, cae en Monterrey

Ciberdelincuentes crearon una nueva estafa con ofertas falsas de Temu para engañar a compradores y robar su información, alertó la Policía Cibernética de CdMx.
13

¡Cuidado al hacer compras en Temu! La SSC-CdMx alerta por estafas con ofertas falsas

Donald Trump implementó políticas que causaron disturbios en la economía de EU. Esto llevó a que culminé 2025 con 7.8 millones de estadounidenses desempleados.
14

Trump causó disturbios en la economía y EU cierra 2025 con 7.8 millones desempleados

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.
15

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de EU, dijo que Maduro se tiene que ir del poder en Venezuela; el Presidente le reviró: somos independientes.
1

EU retendrá el petróleo incautado a Venezuela: Trump; Noem dice que Maduro debe irse

Hacienda actualizó el IEPS de gasolina y de diésel para 2026, que se hace anualmente por la inflación.
2

Hacienda anuncia aumento del IEPS a gasolina y diésel para 2026: ¿cuánto pagarás?

La actividad económica en México se vio impulsada en octubre de este año sobre todo por el sector primario.
3

Actividad económica creció 1.6% anual en octubre por agricultura y ganadería: Inegi

Trump anuncia desde Mar-a-Lago un nuevo buque de guerra que llevará su nombre
4

Trump anuncia desde Mar-a-Lago un nuevo buque de guerra que llevará su nombre

5

Un coordinador regional del IMSS Bienestar es perseguido y asesinado en Chilpancingo

Ciberdelincuentes crearon una nueva estafa con ofertas falsas de Temu para engañar a compradores y robar su información, alertó la Policía Cibernética de CdMx.
6

¡Cuidado al hacer compras en Temu! La SSC-CdMx alerta por estafas con ofertas falsas

7

"El Betito", sobrino de Osiel Cárdenas, exlíder de Cártel del Golfo, cae en Monterrey

AMLO y Claudia Sheinbaum
8

VERSUS ¬ Un año después de AMLO: el proyecto de la 4T se profundiza con Sheinbaum

La periodista mexicana Carmen Aristegui se despidió del espacio que conducía en la cadena informativa CNN, en donde duró 20 años. "Gracias a CNN", expresó.
9

Carmen Aristegui se despide. Más de 20 años duró en CNN. “Lo que toca es dar gracias”

El gobierno de Donald Trump puso en pausa los arrendamientos de cinco parques de energía eólica en construcción frente a la costa este de Estados Unidos (EU).
10

Trump cancela enormes proyectos de energía eólica marina que estaban en construcción

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la alianza entre Volaris y Viva Aerobús; recalcó que este acuerdo podría significar una mayor inversión en México.
11

Sheinbaum celebra alianza de Volaris y Viva Aerobús; confía en que traerá inversión

México y EU llegaron a un acuerdo respecto a la gestión y entrega de agua según lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944, anunció a SRE.
12

La entrega de agua a EU se acordó con gobernadores: CSP; no afecta a los agricultores