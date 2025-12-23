EU retendrá el petróleo incautado a Venezuela: Trump; Noem dice que Maduro debe irse

Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de EU, reiteró que Maduro debe dejar el poder en Venezuela; el Presidente le respondió: malas noticias, somos independientes.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su país conservará el petróleo transportado en los buques incautados en las últimas semanas, así como las embarcaciones retenidas durante estas operaciones.

"Vamos a conservarlo. Puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas. También nos quedamos con los barcos", declaró en rueda de prensa desde Palm Beach, Florid.

Durante su intervención, el mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de realizar intervenciones en tierra, además de operaciones marítimas, para combatir el narcotráfico, y si estas acciones estarían dirigidas específicamente a Venezuela. Trump respondió que dichas medidas podrían aplicarse en cualquier región de donde provenga el tráfico de drogas, y no exclusivamente en ese país.

Las declaraciones se dieron en el marco de una conferencia en la que el presidente anunció un plan para la construcción de nuevos buques de guerra, con el objetivo de modernizar la Armada estadounidense, incluyendo el desarrollo de embarcaciones de gran tonelaje.

Por su parte, la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EU), Kristi Noem, reiteró que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe dejar el poder, ya que, argumentó, con los dólares del negocio petrolero financia el narcotráfico del país sudamericano hacia la Unión americana. El mandatario le reviró inmediatamente, diciendo que se trata de un país soberano e independiente y no de una colonia estadounidense.

"No solo estamos interceptando estos barcos. También estamos enviando un mensaje para todo el mundo: la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse. Tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo", expresó Noem en una entrevista con la cadena Fox News.

Noem insistió en que el Gobierno de Maduro "utiliza los dólares del negocio petrolero para propagar drogas que están matando a la próxima generación de estadounidenses". "No olviden de qué se trata. Este es un enemigo de Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas", añadió, presumiendo la intercepción de buques petroleros de y hacia Venezuela.

"We're not just interdicting these ships, but we're also sending a message around the world that the illegal activity that Maduro is participating in cannot stand." | @Sec_Noem pic.twitter.com/LDYNevHIOK — FOX & Friends (@foxandfriends) December 22, 2025

Maduro, por su parte, no tardó en responder: "Les tenemos malas noticias a quienes esperan que renunciemos a nuestros derechos históricos, a la independencia, a la libertad y a la soberanía. La integridad territorial es un derecho irrenunciable, explícito en nuestra Carta Magna bajo la doctrina de Bolívar", señaló en su canal de Telegram.

El Presidente de Venezuela publicó además un video donde argumenta que el Artículo 1 de la Constitución de su país habla de una nación "libre e independiente, irrevocablemente. "No lo puede revocar nadie sobre cielo y tierra, y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador", añadió.

"Son derechos irrenunciables, porque hay una gente desde allá, desde afuera, todos ellos, quieren que Venezuela renuncie a sus derechos históricos y nuestra patria se convierta en una colonia. Les tenemos malas noticias, son derechos irrenunciables de la nación: la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad territorial y la autodeterminación nacional", citó Maduro de la Constitución de 1999.

Rusia brindará su apoyo a Venezuela ante el bloqueo de EU

El Canciller de Venezuela, Yván Gil, informó este lunes que conversó por teléfono con su homólogo de Rusia, Serguéi Lavrov, "reafirmando la relación de hermandad, respeto y cooperación estratégica" que une a ambos países.

"Repasamos las agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional que se vienen cometiendo en el Caribe: ataques contra embarcaciones y ejecuciones extrajudiciales y los actos ilícitos de piratería ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos", detalló.

Además, Gil indicó que Lavrov "expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el Presidente Nicolás Maduro, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país". "Señaló que apoyan a Venezuela en la defensa de la Zona de paz de la CELAC y del derecho internacional, enfatizando que este tipo de agresiones no pueden ser toleradas", completó.

Además, el Canciller ruso afirmó que Rusia "brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, manifestando total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU".

Y es que en los últimos días, desde el anuncio del bloqueo total a los buques "sancionados" anunciado por Trump, las fuerzas armadas de EU se apoderaron de un par de buques petroleros de Venezuela:

"Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo autorizado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos", amenazó Noem este fin de semana.

Trump mismo no descartó el viernes pasado que su país vaya a la guerra con Venezuela, pero no dio detalles sobre el posible conflicto, aunque sí advirtió a su homólogo Nicolás Maduro que "sabe exactamente" lo que quiere. En los últimos días, el republicano y su administración han sido abiertos sobre las tensiones con el país sudamericano: buscan quedarse con su petróleo.

A mediados de agosto, el gobierno de Trump decidió desplegar una operación militar con el propósito de frenar el tráfico ilegal de drogas desde Venezuela hacia EU por vía marítima, por lo que ordenó el envío de las fuerzas armadas estadounidenses al Mar Caribe. A esto se le suman los ataques contra embarcaciones con supuestos narcotraficantes.

El gobierno venezolano envía buque de Chevron a EU

Este domingo, la Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en su canal de Telegram que zarpó desde el país sudamericano "un buque de la compañía estadounidense Chevron con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos".

Esto, añadió, "con estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera. Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional. ¡Nada ni nadie detendrá a nuestra Patria en su camino de avance y victoria!".

El mensaje buscaba establecer normalidad entre Venezuela y las empresas con las que tiene tratos, incluida la estadounidense Chrevon.

Y es que un reporte del sitio Politico en EU reveló que el gobierno de Trump sondeó a las empresas petroleras de su país si regresarían a Venezuela, pero por ahora todas se mantienen con distancia de la situación mientras el conflicto entre ambos países se resuelve.

