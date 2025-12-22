Trump cancela enormes proyectos de energía eólica marina que estaban en construcción

Redacción/SinEmbargo

22/12/2025 - 3:17 pm

El gobierno de Donald Trump puso en pausa los arrendamientos de cinco parques de energía eólica en construcción frente a la costa este de Estados Unidos (EU).

Donald Trump sólo dejó intactos dos parques operativos que generan energía eólica en aguas costeras de Estados Unidos.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– El gobierno de Donald Trump anunció hoy que puso en pausa los arrendamientos de cinco parques eólicos en construcción frente a la costa este de Estados Unidos (EU).

“Esencialmente está destruyendo la naciente industria eólica marina del país, en una fuerte escalada [que es parte] de la cruzada del Presidente contra las fuentes de energía renovable”, dijo The New York Times. The Wall Street Journal expresó que se esperaba que los proyectos generaran casi seis gigavatios de electricidad, según Oceantic Network, un grupo del sector de la energía eólica marina. Esto sería suficiente para abastecer a una ciudad del tamaño de Manhattan.

La decisión generó incertidumbre en proyectos valorados en 25 mil millones de dólares que, en conjunto, se esperaba que abastecieran a más de 2.5 millones de hogares y empresas en el este de Estados Unidos, según Turn Forward, un grupo de defensa de la energía eólica marina. Se proyectaba que los cinco parques eólicos, en conjunto, crearían unos 10 mil empleos. Trump sólo dejó intactos dos parques eólicos operativos en aguas costeras de Estados Unidos: un pequeño proyecto frente a Rhode Island que está completo desde 2016 y un proyecto más grande frente a Nueva York que está en pleno funcionamiento desde 2023.

Los cinco parques eólicos atacados el lunes habían obtenido contratos de arrendamiento de la administración Biden. Sin embargo, alegando motivos de seguridad nacional no especificados, la administración Trump anunció que congelaría dichos contratos, bloqueando así su construcción o explotación y poniendo en riesgo miles de millones de dólares ya invertidos.

El Departamento del Interior anunció la suspensión de los contratos de arrendamiento federales para cinco proyectos en marcha, desde Massachusetts hasta Virginia, debido a los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados recientemente completados. Esta es la medida más significativa que la administración ha tomado hasta la fecha contra el floreciente negocio estadounidense, dijo The Wall Street Journal.

La decisión afecta a Vineyard Wind 1 frente a Martha's Vineyard; Revolution Wind, que pretende suministrar energía a Rhode Island y Connecticut; Coastal Virginia Offshore Wind; y Sunrise Wind y Empire Wind 1, frente a la costa de Nueva York. Las acciones de la compañía energética danesa Orsted, que lidera dos de los proyectos, cayeron más de un 11 por ciento tras la noticia. Dominion Energy, el principal desarrollador del proyecto Coastal Virginia, cayó más de un cinco por ciento y fue la de peor rendimiento del S&P 500.

Los analistas de Barclays dijeron en una nota que parecía que Dominion “no estaba al tanto de esta posible parada, ya que el barco partió ayer para instalar turbinas”. Dominion calificó el proyecto como “esencial para la seguridad nacional estadounidense” y para satisfacer la creciente demanda de electricidad de Virginia.

“Este crecimiento está impulsado por la necesidad de proporcionar energía confiable a muchas de las instalaciones de combate más importantes de Estados Unidos, el mayor fabricante de buques de guerra del mundo y la mayor concentración de centros de datos del planeta, así como la vanguardia de la revolución de la inteligencia artificial”, manifestó en un comunicado.

En otro texto también publicado hoy, The New York Times dice que en su primer año de mandato, el Presidente Trump ha transformado rápidamente el panorama climático y energético de Estados Unidos. “Su administración desmanteló una amplia gama de regulaciones climáticas y de contaminación, comenzó a reformar la respuesta del gobierno federal ante desastres e impulsó la producción de combustibles fósiles y la energía nuclear, a la vez que intentó frenar el crecimiento de la energía eólica y solar”, sostuvo el diario.

El gobierno de Donald Trump puso en pausa los arrendamientos de cinco parques de energía eólica en construcción frente a la costa este de Estados Unidos (EU).
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la Ceremonia Nacional de Indulto del Pavo del Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 25 de noviembre de 2025. Foto: Hu Yousong, Xinhua

Los cambios “han repercutido mucho más allá de Estados Unidos, ya que la administración ha presionado a otros países para que abandonen sus propios esfuerzos para combatir el calentamiento global”, según el Times.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

