"El Betito", sobrino de Osiel Cárdenas, exlíder de Cártel del Golfo, cae en Monterrey

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- Autoridades del estado de Nuevo León detuvieron a Mario Alberto Cárdenas, alias "El Betito" y quien es sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. El arresto tuvo lugar el domingo en calles de la ciudad de Monterrey, según información del Registro Nacional de Detenciones (RND).

A través de un comunicado, se detalló que, junto con Cárdenas, también fueron detenidos otros dos sujetos. Todos iban a borde de una camioneta Cheyenne Z71, mientras salían del estacionamiento de un comercio al sur de Monterrey y, aunque intentaron darse a la fuga, fueron interceptados por elementos de seguridad estatal en colaboración con autoridades federales en el cruce de la avenida Alfonso Reyes y Lázaro Cárdenas.

Asimismo, se destacó que la detención de "El Betito" fue el resultado de trabajos de inteligencia en los que participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, el Grupo de Coordinación Metropolitana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como elementos de las Fuerzas Armadas.

Los otros dos sujetos detenidos, junto con Cárdenas, fueron identificados como Kevin Alberto, de 19 años de edad, y Raúl “N”, de 45 años de edad, quienes transportaban en el vehículo 44 bolsas con una sustancia que por sus características coincidían con la droga conocida como cristal; un arma larga; un arma corta; siete cartuchos útiles; una báscula digital y dinero en efectivo.

Esta no es la primera vez que "El Betito", de 43 años de edad e hijo de hijo de Mario Cárdenas Guillén, alias "El M1", es detenido. En 2019, Cárdenas fue arrestado en el municipio de Naucalpan, Estado de México; sin embargo, en 2022, un Juez federal ordenó la libertad del narcotraficante, hecho que incluso fue criticado por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.