¿Qué regalar en Navidad y Año nuevo? Si aún no lo sabes, te compartimos opciones

Cuando se piensa en hacer un regalo es importante tomar en cuenta la personalidad de quién lo recibe, sus gustos, su estilo de vida, entre otros, puede ser que le guste el maquillaje o prefiera una sudadera para el frío. Aquí dejamos algunas opciones.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- Las fiestas decembrinas ya están aquí, alguno realizan intercambios en Navidad, otros en Año Nuevo o sencillamente regalan algún detalle a sus seres queridos así que si aún no sabes que regalar, te compartimos algunas opciones.

Maquillaje y piel

Para quienes disfrutan de maquillaje o les gusta cuidar su piel hay varias opciones:

Edición limitada Snow-Kissed Holiday: Kiko Milano está en México y lanzó una edición especial para esta temporada que invita a descubrir la elegancia y el encanto del estilo alpino. Entre los productos más destacados se encuentra el Snow-Kissed Holiday Mountain Touch Multiuse Balm, un bálsamo nutritivo con aroma a vainilla, ideal para labios, rostro y manos, y el Melted Ice Jelly Eye Contour, que refresca e hidrata la zona del contorno de ojos con un innovador efecto gel. En los labios, la propuesta es igualmente festiva con All That Matte-rs Lip Tint que ofrece un color intenso y acabado mate, mientras que el Twist ‘N Shine Lipgloss aporta brillo cristalino y comodidad, y el Sparkly Peaks Lipstick combina cobertura total con un acabado brillante y aroma a caramelo.

e.l.f. SKIN: Con fórmulas de calidad premium, e.l.f. SKIN tiene productos limpios, veganos, con doble certificación libre de crueldad animal (Leaping Bunny y PETA), y cuentan también con certificación Fair Trade. Entre los imperdibles está el Holy Hydration Makeup Melting Cleansing Balm, un limpiador que elimina fácilmente el maquillaje sin dañar la piel. Bright Icon Vitamin C + E + Ferulic Serum: Un boost de luminosidad diario para iluminar la piel con este suero facial que combina una triple jugada: 15 por ciento de vitamina C, 1 por ciento de vitamina E y 0.5 por ciento de ácido ferúlico. Holy Hydration! Thirst Burst Drops: Su fórmula multiuso, enriquecida con un complejo de hibiscus al 1 por ciento, ácido hialurónico y un 5 por ciento de niacinamida iluminadora, aporta ese brillo jugoso post-ducha sin sensación grasosa; y el protector solar Suntouchable Invisi-Stick SPF 50, un práctico stick transparente que no deja rastro blanco, con un acabado natural que funciona en todos los tonos de piel.

Sets The Ordinary: Esta temporada, The Ordinary celebra el arte de regalar con una selección de sets diseñados para cada tipo de piel, rutina y momento.

The Mini Icons Set: Tres de los productos más icónicos de The Ordinary, en formato práctico y listo para viajar, incluye el Glycolic Acid 7% Exfoliating Toner, Niacinamide 10% + Zinc 1%, y Hyaluronic Acid 2% + B5, junto con unos pads de algodón para aplicar el tónico. Ideal para quienes buscan resultados visibles y fórmulas esenciales.

Lip & Lash Set (Encuéntralo exclusivo en Sephora): El dúo perfecto para cuidar labios, pestañas y cejas. Contiene el Squalane + Amino Acids Lip Balm (con un llavero que amarás) y el Multi-Peptide Lash and Brow Serum. Un set perfecto para completar cualquier rutina con un toque de hidratación y fortalecimiento.

Soothing & Barrier Support (Encuéntralo exclusivo en Liverpool): Diseñado para calmar, reparar y fortalecer la barrera cutánea, especialmente en temporada fría, incluye el Soothing & Barrier Support Serum (15 ml) y un key chain bag exclusivo. Una solución efectiva para pieles sensibles o con enrojecimiento.

The Face & Body Set (Encuéntralo exclusivo en Farmacia del Ahorro): Cuidado integral para rostro y cuerpo con fórmulas efectivas y multitasking que incluye Natural Moisturizing Factors + HA, Niacinamide 5% Face & Body Emulsion, y Natural Moisturizing Factors + Inulin Body Emulsion, el set perfecto para quienes buscan hidratación y tono uniforme de pies a cabeza.

Para piel mixta a grasa: Un regalo rápido, efectivo y dermatológicamente recomendado es la línea Sébium de Bioderma, la solución perfecta para piel mixta a grasa y con tendencia al acné.

Sébium Kerato de Bioderma: este gel crema que elimina efectivamente brotes, puntos negros y marcas de acné. Ideal para quienes buscan resultados visibles a largo plazo sin complicaciones.

Sébium H2O Agua Micelar: Limpia y purifica la piel mixta a grasa sin resecarla. Calma, respeta el equilibrio natural y prepara el rostro para recibir hidratación y tratamiento, haciendo que cada rutina sea efectiva desde el primer paso.

Para el cabello

El estilizador que transforma cualquier tipo de cabello: Shark Glam es una herramienta que combina flujo de aire de alta velocidad con placas cerámicas de control térmico, lo que permite moldear el cabello con un riesgo considerablemente menor de daño. Su diseño intuitivo y multifuncional facilita lograr estilos que van desde un lacio pulido tipo “glass hair” hasta ondas sueltas, volumen natural o un brushing con movimiento. Gracias a su herramienta Shark Silky se obtiene un alisado sedoso y rápido sin daño por el calor, mientras que la herramienta Shark Glossi ayuda a que el secado sea brillante y con volumen todo el día. Shark Glam permite peinar el cabello húmedo o seco, por lo que se puede usar a diario.

Abrígate bien

C&A celebra el arte de regalar: Una colección inspirada en la alegría de compartir la temporada más especial del año. Entre abrigos acolchados, suéteres tejidos, faldas de cuadros y accesorios en tonos vino, la nueva colección de C&A invita a descubrir el regalo perfecto: aquel que refleja cariño, estilo y momentos compartidos.

Con una paleta que combina neutros clásicos, acentos rojos y matices festivos, C&A presenta looks que van desde lo effortless para el día hasta opciones sofisticadas para las celebraciones; es una colección que celebra la autenticidad y el encanto de lo cotidiano. Para quienes buscan inspiración, C&A propone opciones ideales para regalar: faldas de cuadros que reinventan el estilo clásico, suéteres de punto suave que transmiten calidez, abrigos acolchados que combinan moda y funcionalidad, y flats con toques vintage que añaden un guiño de elegancia a cualquier look con piezas atemporales que se transforman en gestos de cariño y estilo.

Lanús Olive Overshirt, la sobrecamisa versátil: Una pieza que lo tiene todo: puede usarse abierta como sobrecamisa o cerrada para un look más pulido. Su textura y tono oliva hacen que combine con casi cualquier outfit, desde un look casual hasta uno más elegante. Regalar una Lanús Overshirt es apostar por versatilidad y estilo inmediato.

Malba Taupe, elegancia para todos los días: Los Malba Taupe combinan comodidad y elegancia sin sacrificar ninguna de las dos. Confeccionados en piel vacuno 100 por ciento y con dos estilos de cinta para transformar el look, son ideales si quieres obsequiar algo que se use de inmediato y que realmente destaque en el guardarropa.

Harlem Ash Navy, knit imprescindible: Un suéter de algodón fino con corte justo ni muy ajustado ni muy suelto: así es el Harlem Ash Navy. Su cuello redondo sobrio y acabado suave lo convierten en un regalo siempre bienvenido en climas fríos y perfecto para vestir con estilo esta temporada.

Prendas contra el frío: Champion presenta una selección de artículos que se convertirán en el detalle perfecto para quienes buscan dar o recibir prendas contra el frío con todo el estilo representativo de la marca. Las piezas más representativas de Champion, perfectas para el invierno, y que destacan por su confort, diseño y durabilidad:

Hoodies y joggers: Los diseños clásicos de Champion, donde se combinan la calidez y el dinamismo, son una fantástica opción para los meses más fríos del año. Ya sea para días en casa, salidas casuales con amigos, clásicas de diciembre, o jornadas deportivas, las hoodies con nuevos diseños no dejan de ser una excelente opción para dejarse bajo el árbol. Los joggers, con corte amplio, moderno y funcional, complementan todo fit deportivo y son el regalo perfecto para quienquiera que desee arrancar el 2026 con nuevas metas. Las bolsas adicionales de los modelos de esta temporada permiten guardar lo elemental en el gimnasio, pilates o atletismo.

Sudaderas invernales o pantalones holgados: Por otro lado, las sudaderas half zip y los pantalones wide long se presentan como opciones casuales para quienes, además de fits deportivos, disfrutan del estilo urbano de Champion. Cómodas en su corte, versátiles para el frío o el calor, estas prendas despuntan por su atemporalidad y surgen como regalos duraderos para todo el año.

Detalles que siempre salvan: Los accesorios de Holiday de AE son cómodos, útiles y con todo el estilo. Desde pantuflas suavecitas y calcetines con personajes icónicos, hasta gorros tejidos con texturas cozy y bolsos funcionales, estas prendas están diseñadas para sorprender sin complicase.

Aromas que envuelven

Terrier For Her: Un perfume que abraza la feminidad desde la elegancia. Con jazmín, rosa, vainilla y almizcle, es un aroma suave, luminoso y lleno de carácter. Perfecto para la mujer que cautiva sin esfuerzo y cuya presencia permanece incluso después de partir.

Terrier For Him: Un aroma con fuerza y profundidad. Cítricos frescos que se encuentran con notas amaderadas y especiadas, creando una estela cálida y sofisticada. Hecho para el hombre seguro, carismático y que domina cada momento con naturalidad.

Para los más tecnológicos

Personalización de fundas: Los regalos más significativos son ambas cosas expresivas y construidas para durar.Para esta temporada CASETiFY brinda la opción de personalizar fácilmente fundas para teléfono, accesorios tecnológicos y mucho más para que se adapten a la perfección a la personalidad única de quien lo recibe. Es un regalo que transmite un valor real: la calidad superior garantiza que no se trate solo de artículos personales, sino de regalos duraderos que resisten el paso del tiempo.

Un rendimiento sin precedentes: El realme GT 8 Pro redefine los estándares de la industria para los smartphones premium, este dispositivo promete un rendimiento sin precedentes, una experiencia superior de gaming y capacidades de multitarea totalmente fluidas. El revolucionario Snapdragon 8 Elite Gen 5 representa la plataforma móvil más potente de próxima generación de Qualcomm. Su avanzada tecnología de proceso TSMC N3p de 3 nm garantiza una excelente eficiencia energética. Impulsado además por el chip Hyper Vision+ AI de realme y la exclusiva tecnología de programación profética de eficiencia energética realme GT BOOST 3.0, el GT 8 Pro ofrece capacidades de gaming sorprendentemente fluidas.

Air Pro Automático: Victorinox te invita a iniciar la cuenta regresiva hacia Navidad con un accesorio que reúne ingeniería suiza, carácter y resistencia. Su carátula tridimensional permite seguir hasta tres husos horarios, ideal para quienes viven en movimiento, mientras que su movimiento automático Swiss Made Sellita SW330-2 ofrece precisión impecable y 56 horas de reserva de marcha. Con protección ISO y resistencia al agua de hasta 200 m, es un reloj diseñado para los que buscan estilo duradero, propósito y aventura.

Para los peques

Cariño con color y ternura: Los Care Bears nos recuerdan que los regalos más significativos son los que despiertan emociones, inspiran sonrisas y abrazan el alma.

Peluche Squishmallows x Care Bears : puro apapacho en forma de osito, ideal para acompañar cuentos antes de dormir o tardes de películas.

: puro apapacho en forma de osito, ideal para acompañar cuentos antes de dormir o tardes de películas. Pantuflas Color Fashion x Sanrio x Care Bears porque cada paso cuenta cuando se da con amor.

porque cada paso cuenta cuando se da con amor. Colección de ropa E-Fashion x Sanrio x Care Bears piezas que permiten a los peques vestirse como sus personajes favoritos, y a los grandes volver a soñar.

piezas que permiten a los peques vestirse como sus personajes favoritos, y a los grandes volver a soñar. Esferas navideñas edición especial x Walmart perfectas para colgar no solo en el árbol, sino también en tus recuerdos.

x Walmart perfectas para colgar no solo en el árbol, sino también en tus recuerdos. Llaveros y monederos Miniso x Care Bears, porque sí, ser adulto puede ser adorable.

Tenis con figuras de dinosaurios: Esta colección infantil de Converse llega como una invitación a jugar, explorar y celebrar la infancia sin prisas. Inspirada en mundos que despiertan curiosidad - desde la era jurásica hasta la selva, pasando por pistas de baile llenas de brillo y lluvia de confetti -, cada par está pensado para acompañar los primeros grandes momentos de las y los más pequeños.