Una recicladora de Uruapan es incendiada con bombas molotov; no se reportan heridos

Una recicladora de Uruapan fue incendiada con bombas molotov durante la madrugada; no hubo víctimas, sólo daños materiales, y autoridades ya investigan el ataque.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- La madrugada de este lunes, un establecimiento dedicado al reciclaje fue incendiado tras un ataque con bombas molotov en el municipio de Uruapan, Michoacán, informaron autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia de la entidad.

El hecho se registró alrededor de las 02:30 horas en una colonia ubicada al oriente de la ciudad, cuando personas no identificadas arrojaron artefactos incendiarios contra el inmueble.

Tras el incidente, habitantes de la zona alertaron a los servicios de emergencia, lo cual derivó en la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad municipal para atender la explosión.

En Uruapan, Michoacán, se reporta que un grupo armado incendió una recicladora en la colonia 12 de Diciembre con bombas molotov.

De manera preliminar, el hecho estaría relacionado con extorsión y cobro de piso. pic.twitter.com/4q3x5uRV24 — La Cabra Arisca Recargada (@ArisCabra) December 22, 2025

De cuerdo con los reportes, los bomberos trabajaron durante más de tres horas para controlar y sofocar las llamas, debido al riesgo de propagación hacia inmuebles cercanos.

Una vez extinguido el incendio y tras las labores de enfriamiento y remoción de escombros, personal de emergencia localizó restos de bombas molotov en el lugar del siniestro.

Ante estos hallazgos, las autoridades acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía Regional, que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

De manera preliminar, no se reportaron personas muertas ni lesionadas, y los daños fueron únicamente materiales, informaron las corporaciones que atendieron la emergencia.

El ataque se registró en un contexto de hechos violentos recientes contra establecimientos comerciales en Uruapan, por lo que las autoridades mantienen operativos de vigilancia en distintas zonas del municipio.