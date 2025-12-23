Rocha Cantú pierde criterio de oportunidad; está obligado a comparecer en persona

Un Tribunal colegiado ordenó revocar el criterio de oportunidad que se le había concedido a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo investigado por tráfico de armas y huachicol. Con ello, está obligado a comparecer de forma presencial ante las autoridades.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo presuntamente involucrado en una red de tráfico de armas y huachicol, perdió el criterio de oportunidad que se le había concedido por las autoridades mexicanas, luego de incumplir reiteradamente con sus obligaciones como testigo protegido del caso.

Fue un Tribunal colegiado quien determinó la revocación de la medida cautelar que se le había concedido al empresario, misma que le permitía el no comparecer físicamente ante las autoridades por motivos de seguridad personal.

Según documentos judiciales, Rocha Cantú incumplió en múltiples ocasiones los compromisos adquiridos, motivo por el que se determinó dar por finalizado el criterio de oportunidad, tras lo cual deberá comparecer de forma presencial.

El beneficio legal le fue otorgado el 19 de noviembre de 2025, aún con Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), apenas cuatro días después de que se librara una primera orden de aprehensión el 15 de noviembre.

Desde el 15 de diciembre, el dueño de Miss Universo se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, luego de que un Juez federal giró una nueva orden de captura ante un posible riesgo de fuga, pues el empresario no cuenta con domicilio fijo verificado, posee múltiples activos, participa en diversas empresas y realiza frecuentes viajes internacionales.

Fue a finales de noviembre que la FGR reveló que sostiene una investigación en contra de Raúl Rocha Cantú, así como de otras 12 personas por "delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas".

El empresario es señalado como un presunto operador clave en una red de delincuencia organizada dedicada al huachicol, tráfico de armas para cárteles y lavado de dinero.

Investigaciones periodísticas revelaron que también logró corromper a la Fiscalía General de la República mediante pagos cuantiosos a algunos funcionarios, principalmente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).