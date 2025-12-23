Hacienda anuncia aumento del IEPS a gasolina y diésel para 2026: ¿cuánto pagarás?

Hacienda dio a conocer el aumento anual del IEPS a la gasolina y diésel, además de refrescos y tabaco, que se actualiza cada año debido a la inflación, ¿cuánto subirá para cada uno?

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer este lunes los aumentos al Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) que comenzarán a aplicarse a partir de 2026 para la gasolina, el diésel, las bebidas azucaradas, refrescos y el tabaco.

En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Hacienda recordó que "las cuotas aplicables a los tabacos labrados, combustibles automotrices, bebidas saborizadas, combustibles fósiles y las cuotas aplicables a las gasolinas y al diésel que se destinan a las entidades federativas se actualizan anualmente" debido a la inflación, y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año.

Por lo tanto, a partir del primer día de 2026, el IEPS para la gasolina magna menor a 91 octanos– tendrá una cuota de 6.7001 pesos por litro, un aumento de 24 centavos. Para la gasolina premium –mayor o igual a 91 octanos– la cuota llegó a los 5.6579 pesos por litro, 21 centavos más.

Los aumentos tanto a la gasolina magna como a la premium y al diésel serán de 3.8 por ciento con respecto al 2025.

Esto no quiere decir que el precio final de las gasolinas aumentará de forma definitiva para el 1 de enero de 2026, pues todavía Hacienda debe actualizar, como hace cada semana, su tabla de estímulos fiscales al IEPS de gasolinas y diésel. Una vez que se anuncien, se notará si hay un aumento o no para los usuarios.

Este año, por ejemplo, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum acordó con los gasolineros para que el precio de la gasolina magna no superara los 24 pesos por litro.

A su vez, el Diésel tendrá una cuota de 7.3634 pesos por litro, de acuerdo con la actualización del IEPS para 2026. La nueva cuota para el propano será de 10.1248 centavos por litro y para el butano de 13.1025 centavos por litro. La turbosina y otros kerosenos costarán 21.2108 centavos por litro en 2026.

Sube impuesto a refrescos y tabaco, videojuegos…

Hacienda también recordó que el IEPS a partir del 1 de enero de 2026 para bebidas saborizadas es de 3.0818 pesos por litro cuando contengan cualquier tipo de azúcares añadidos, es decir, refrescos y otros jugos; y de 1.5 por litro cuando contengan cualquier tipo de edulcorantes añadidos.

El IEPS al tabaco pasó del 160 al 200 por ciento para cigarros y del 30.4 al 32 por ciento para puros y tabacos hechos a mano. Además, la cuota específica por cigarro aumentará de 0.6445 pesos en 2025 a 1.1584 pesos en 2030, con ajustes anuales para mantener su valor real frente a la inflación.

En materia de juegos con apuestas y sorteos, la tasa del IEPS se eleva del 30 al 50 por ciento, aplicable también a las apuestas realizadas en línea o por medios electrónicos, tanto de prestadores nacionales como extranjeros.

Por primera vez, la reforma incluye un gravamen del ocho por ciento sobre la venta o descarga de videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, aplicable tanto a formatos físicos como digitales, y a membresías o servicios que permitan su acceso o compra de contenido adicional.