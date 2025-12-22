Trump anuncia desde Mar-a-Lago un nuevo buque de guerra que llevará su nombre

Durante una conferencia de prensa, Donald Trump anunció que su gobierno construirá un nuevo modelo de buque de guerra que serán bautizados con su apellido.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno invertirá en la construcción de un nuevo modelo de buques de guerra que llevarán su nombre y, afirmó, serán los más "poderosos de la historia".

"Es un gran honor como comandante en jefe anunciar que he aprobado un plan para que la Armada comience a construir dos nuevos buques de guerra muy grandes [...] Van a ser los más rápidos, los más grandes y de lejos cien veces más poderosos que cualquier buque de guerra jamás construido", indicó el republicano durante una conferencia de prensa que ofreció desde su residencia en Mar-a-Lago.