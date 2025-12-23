Un avión de la Marina se estrella en Galveston, Texas; confirman muerte de 2 personas

Redacción/SinEmbargo

22/12/2025 - 6:46 pm

Un avión de la Marina se estrella en Galveston, Texas; confirman muerte de 2 personas

Un avión de la Secretaría de Marina se estrelló en Galveston, Texas. En la aeronave viajaban ocho personas, dos de las cuales perdieron la vida tras el impacto.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- Una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) sufrió un accidente en Galveston, Texas, cuando realizaba una misión de apoyo médico de forma coordinada con la Fundación Michou y Mau. La dependencia informó que ocho personas viajaban a bordo, dos de las cuales perdieron la vida.

"La aeronave se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario, orientada al traslado médico especializado, en la que viajaban ocho personas, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles", detalló la Semar en un comunicado.

La dependencia también indicó que, tras el accidente, fueron activados de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos.

En su informe, la Secretaría mencionó que los cuerpos de emergencia "han rescatado hasta el momento a seis personas, cuatro con vida y dos lamentablemente se confirma su deceso".

Del mismo modo, señaló que continúan las labores para el rescate de las dos personas que aún se encuentran al interior del avión.

La Semar añadió en su comunicado que, a raíz del trágico suceso, se llevarán a cabo las indagatorias correspondientes para determinar las causas del evento, además de que "se realizan las coordinaciones con el consulado de México en Houston para los trámites que haya lugar".

Por último, la Secretaría de Marina reafirmó su compromiso "con la seguridad de sus operaciones aéreas, así como con la atención humanitaria y el apoyo a la población"

Asimismo, se comprometió a revelar "de manera oportuna y transparente, conforme se cuente con datos confirmados", toda la información que salga sobre el caso.

