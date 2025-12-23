Un avión de la Marina se estrella en Galveston, Texas; confirman muerte de 5 personas

Un avión de la Secretaría de Marina se estrelló en Galveston, Texas. En la aeronave viajaban ocho personas, cinco de las cuales perdieron la vida tras el impacto.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- Una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) sufrió un accidente en Galveston, Texas, cuando realizaba una misión de apoyo médico de forma coordinada con la Fundación Michou y Mau. La dependencia informó que ocho personas viajaban a bordo, cinco de las cuales perdieron la vida.

En su reporte más reciente, la Semar dio a conocer que, de los ocho tripulantes de la aeronave, dos se encuentran con vida, mientras que cinco lamentablemente perdieron la vida y una persona sigue en calidad de desaparecida.

"La institución reitera sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este trágico siniestro", indicó la dependencia, que reiteró su compromiso de continuar informando sobre el hecho.

Horas antes, la Secretaría de Marina dio a conocer que la aeronave accidentada "se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario, orientada al traslado médico especializado".

La dependencia también indicó que, tras el accidente, fueron activados de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos.

La Semar añadió en su comunicado que, a raíz del trágico suceso, se llevarán a cabo las indagatorias correspondientes para determinar las causas del evento, además de que "se realizan las coordinaciones con el consulado de México en Houston para los trámites que haya lugar".

La Secretaría de Marina-Armada de México informa que una aeronave de esta Institución, que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, presentó un incidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas. De manera… pic.twitter.com/7SugUW3zIT — SEMAR México (@SEMAR_mx) December 22, 2025

Por último, la Secretaría de Marina reafirmó su compromiso "con la seguridad de sus operaciones aéreas, así como con la atención humanitaria y el apoyo a la población"

Asimismo, se comprometió a revelar "de manera oportuna y transparente, conforme se cuente con datos confirmados", toda la información que salga sobre el caso.