¡Toma nota! Aquí los horarios especiales de Metro, MB y más por fiestas decembrinas

La Semovi compartió los horarios especiales del transporte público en la CDMX para el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó los horarios especiales que aplicarán en la Red de Movilidad Integrada durante los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026.

Los ajustes se realizarán debido a que el 25 de diciembre y el 1 de enero son días de descanso obligatorio conforme a la Ley Federal del Trabajo, por lo que distintos sistemas de transporte modificarán sus horarios de operación.

A continuación te decimos cómo serán los horarios. ¡Toma nota!

🎄¡Llega a tiempo a la cena!👀 Estos son los horarios de la #RedMI para el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre. 🚲🚎🚇🚠🚃

Horarios del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro brindará servicio el 24 y 31 de diciembre de 05:00 a 23:00 horas, con última salida de trenes a las 22:30 horas desde las terminales.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero, el Metro operará con horario de día festivo, de 07:00 a 24:00 horas. En estas fechas se permitirá el ingreso de bicicletas conforme al programa “Tu bici viaja en Metro”.

Horarios del Metrobús

El Metrobús funcionará el 24 y 31 de diciembre de 04:30 a 23:00 horas, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero el servicio se ofrecerá de 05:00 a 00:00 horas.

Por eventos de fin de año, las Líneas 1 y 7 extenderán su operación el 31 de diciembre hasta la 01:00 horas.

Red de Transporte de Pasajeros (RTP)

La RTP prestará servicio el 24 y 31 de diciembre de 05:00 a 00:00 horas, y el 25 de diciembre y 1 de enero de 07:00 a 00:00 horas.

Servicio de Trolebús

El Trolebús operará el 24 y 31 de diciembre de 05:00 a 22:00 horas. Para el 25 de diciembre y el 1 de enero, el horario será de 06:00 a 23:30 horas.

Tren Ligero

El Tren Ligero brindará servicio el 24 y 31 de diciembre de 05:00 a 22:30 horas, y el 25 de diciembre y 1 de enero de 07:00 a 23:30 horas. El acceso con bicicletas estará permitido el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Cablebús

El Cablebús operará el 24 y 31 de diciembre de 05:00 a 22:00 horas, y el 25 de diciembre y 1 de enero de 07:00 a 23:00 horas. Este sistema permite el ingreso de bicicletas durante todo el año.

Tren Suburbano

El Tren Suburbano funcionará el 24 y 31 de diciembre de 05:00 a 23:00 horas, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero operará de 07:00 a 00:30 horas.

ECOBICI y servicios de la Semovi

El sistema ECOBICI ofrecerá servicio el 24 y 31 de diciembre de 05:00 a 00:30 horas, así como el 25 de diciembre y el 1 de enero con el mismo horario. Los Centros de Atención a Usuarios permanecerán cerrados.

Los biciestacionamientos operarán todos los días mencionados de 07:00 a 00:00 horas. Los módulos de control vehicular abrirán el 24 y 31 de diciembre de 08:00 a 14:00 horas y no tendrán servicio el 25 de diciembre ni el 1 de enero.

Los parquímetros funcionarán con normalidad el 24 y 31 de diciembre, y suspenderán operaciones el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026.

Durante estas fechas, el acceso con bicicletas en Metrobús, Trolebús y RTP estará sujeto a la disponibilidad de espacio dentro de las unidades.