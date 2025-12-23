SAT llama a verificar autenticidad de bebidas alcohólicas. ¿Cómo? Aquí te explicamos

El SAT pidió a la población revisar el marbete fiscal en bebidas alcohólicas para confirmar su legalidad, conocer su origen y prevenir riesgos a la salud.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exhortó a la población a verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas antes de adquirirlas, mediante la revisión de la etiqueta de control fiscal y sanitario colocada en los envases.

Por medio de un comunicado, la dependencia precisó que este distintivo debe encontrarse adherido o impreso en envases con capacidad igual o menor a cinco litros, conforme a la normativa fiscal vigente.

De acuerdo con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las personas físicas y morales dedicadas a la fabricación, producción, comercialización o importación de bebidas alcohólicas están obligadas a colocar estas etiquetas, conocidas como marbetes.

¿Cómo identificar la legalidad de las bebidas alcohólicas?

El SAT explicó que los marbetes son emitidos por la propia autoridad fiscal y tienen como finalidad acreditar el origen y la legalidad de los productos. Estos pueden integrarse en etiquetas, contraetiquetas o elementos complementarios del envase.

Las bebidas de producción nacional se identifican con marbetes de color verde, mientras que las bebidas importadas utilizan marbetes color vino. Desde 2018, la autoridad ha impreso y distribuido más de cuatro mil 500 millones de estas etiquetas.

Cada marbete contiene una serie y un folio vinculados a un código QR, el cual permite consultar de forma inmediata información sobre la procedencia, producción y fabricante del producto.

La autoridad fiscal indicó que es importante revisar que la etiqueta no presente alteraciones visibles y que la información obtenida mediante el código QR coincida con la bebida adquirida.

El SAT recordó que el Código Fiscal de la Federación contempla sanciones económicas de hasta 112 mil pesos para quienes incurran en irregularidades relacionadas con el uso de marbetes en bebidas alcohólicas.