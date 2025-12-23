Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

La UNAM confirmó la presencia de hasta 50 ajolotes del Altiplano en Amealco, Querétaro, luego de 15 años sin registros de esta especie en la región.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) localizaron este lunes una población del ajolote del Altiplano en el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, después de 15 años sin registros confirmados de la especie en la entidad.

El hallazgo ocurrió durante trabajos de campo realizados por especialistas del Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, quienes identificaron la presencia del anfibio en un lago artificial utilizado para actividades agrícolas.

Durante los muestreos, el equipo científico detectó hasta 50 ejemplares de Ambystoma velasci, lo que confirmó la existencia de una población activa en el sitio, ubicado dentro de una propiedad privada con acceso restringido.

#BoletínUNAM Equipo científico de la UNAM localiza ajolote del Altiplano, en Querétaro > https://t.co/HaTipBFkqy pic.twitter.com/EVlZJZNMUm — UNAM (@UNAM_MX) December 20, 2025

Las condiciones del cuerpo de agua permitieron la permanencia de la especie, debido a su relativo aislamiento y a la disponibilidad del recurso hídrico, factores que reducen la perturbación directa del entorno natural.

Tras el hallazgo, los investigadores realizaron evaluaciones físicas de los ejemplares, como edad aproximada, sexo, estado de salud, peso y tamaño, además de aplicar métodos de identificación visual para evitar el conteo repetido de los mismos organismos.

El equipo científico también analizó parámetros físico-químicos del agua, entre ellos oxígeno disuelto, acidez, conductividad, temperatura y presencia de bacterias, con el objetivo de documentar las condiciones ambientales del hábitat.

Descripción, metamorfosis y costumbres de una especie nueva del género Siredón o Ajolote del altiplano (Ambystoma Velasci), litografía por José María Velasco para el Tomo IV del periódico científico de la Sociedad Mexicana de Historia Natural «La Naturaleza», 1879. pic.twitter.com/bMQhSuLqtv — Mexica Civitas (@mexicacivitas) July 8, 2025

La reaparición del ajolote del Altiplano en Querétaro permitió retomar estudios sobre su distribución, ya que la especie habita principalmente en cuerpos de agua fría asociados a bosques templados y zonas agrícolas del centro del país.

Los investigadores señalaron que la información recabada servirá para desarrollar estrategias de conservación y para evaluar la viabilidad de impulsar medidas de protección en la zona donde se localizó la población.

Finalmente, el equipo de la UNAM informó que dará seguimiento al sitio mediante un proyecto de investigación a mediano plazo, con el fin de monitorear la especie y las condiciones ambientales que permiten su supervivencia en la región.