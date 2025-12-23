VIDEO ¬ Matan, secuestran y extorsionan todo el año. Y en Navidad, reparten regalos

"Los Tlacos", grupo criminal responsable de homicidios, secuestros, extorsiones y otros delitos, organizaron un desfile para celebrar Navidad en una comunidad de Guerrero.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- Presuntos líderes e integrantes del Cártel de la Sierra, también conocido como "Los Tlacos", llevaron a cabo una caravana navideña para repartir dulces y regalos a habitantes de la cabecera municipal de Tlacotepec, en el estado de Guerrero.

Un video que circula en redes sociales captó el desfile navideño organizado por el grupo criminal, en el cual participó al menos una decena de camionetas de lujo adornadas con motivos navideños, además de varios hombres portando armas largas y gorros, e incluso un Santa Claus que lanzaba obsequios a las personas que observaban el paso del convoy.

La organización delictiva de "Los Tlacos" es responsable de tráfico de drogas, homicidios, extorsiones, secuestros y tala clandestina. También se sabe que tiene el control de la actividad económica y la vida política en varias regiones del norte, centro y la sierra de Guerrero.

🇲🇽 | Miembros de el grupo delincuencial de Los Tlacos (o Cártel de la Sierra) organizaron un desfile navideño en un pueblo de Guerrero. En el video se puede ver a hombres armados en vehículos decorados con adornos navideños repartiendo dulces a la población local. pic.twitter.com/vqtsWVCg4U — VB (@victormgbaeza) December 23, 2025

Aparentemente, el desfile de Navidad organizado por el Cártel de la Sierra se llevó a cabo la noche del domingo 21 de diciembre, en calles de la cabecera municipal de Tlacotepec, uno de los bastiones del grupo criminal ubicado en la Sierra de Guerrero.

El convoy estuvo encabezado por una camioneta de lujo marca GMC tipo Hummer, la cual fue adornada con guirnaldas en el cofre y series de luces de colores en las ventanas. A bordo, en la batea, viajaba un sujeto disfrazado de Santa Claus, junto con dos hombres que portaban armas largas y llevaban puesto un gorro navideño.

Además, el vehículo era escoltado por al menos cuatro sujetos que iban a pie y también llevaban fusiles. Atrás de ellos caminaba un hombre disfrazado de "El Grinch".

Detrás del primer vehículo iba una camioneta negra, también de lujo, que en el toldo llevaba un muñeco inflable de Santa Claus con sus renos y una corona de flores al frente. En la batea viajaban tres personas, una de ellas aparentemente era una mujer.

En el video de la caravana navideña del Cártel de la Sierra se aprecia que en el acto participó una decena de camionetas de lujo, a bordo de las que viajaban los supuestos miembros del grupo criminal, algunos lanzando dulces a la multitud y otros grabando con sus celulares.

Decenas de personas, principalmente menores de edad que recogían los dulces arrojados por los presuntos criminales, se dieron cita para presenciar el paso del desfile de Navidad organizado por "Los Tlacos".

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada al respecto durante la conferencia de prensa matutina de este martes. Respondió que en estas situaciones las fuerzas federales llevan a cabo una investigación para detener a los criminales que participan en estos actos.

Desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana resaltó que en el estado de Guerrero hay presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Marina (Semar), quienes son responsables de intervenir en este tipo de casos.