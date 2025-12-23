Consumo de drogas sube en adultos en la última década, pero baja en adolescentes: SSa

La encuesta nacional de consumo de droga en México, que mide la última década (2016-2025), halló que ha subido entre los adultos, pero ha bajado entre los jóvenes. Consumo de opioides aumentó un punto porcentual.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Salud (SSa) dio a conocer este martes los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), que mide los comportamientos entre la población de la última década, de 2016 a 2025: encontró que el consumo en adultos se elevó, pero entre los adolescentes ha bajado en esos 10 años.

El consumo experimental en adultos aumentó del 10.6 por ciento en 2016 al 14.6 por ciento en 2025. Se trata del uso de cannabis, mejor conocida como mariguana, así como alucinógenos y estimulantes anfetamínicos, detalló el titular de la SSa, David Kershenobich, en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Por otra parte, el consumo experimental en adolescentes disminuyó del 6.2 por ciento en 2016 al 4.1 por ciento en 2025.

El secretario de Salud, David Kershenobich, presentó la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT), un estudio realizado por la Secretaría de Salud en colaboración con CONASAMA, el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud… pic.twitter.com/EBqFIIpvH5 — SALUD México (@SSalud_mx) December 23, 2025

Con respecto al consumo de fentanilo, la prevalencia de consumo no médico es muy baja: 0.2 por ciento lo consumió alguna vez y 0.1 por ciento lo hizo en el último año. Con respecto al consumo de opioides, el aumento fue de 0.1 por ciento en 2016 a 1.4 por ciento en 2025.

En el uso indebido de medicamentos, el aumento fue del 1.3 por ciento en 2016 al 2.5 por ciento en 2025.

Así subió el consumo de drogas entre adultos

Kershenobich señaló que el consumo de cannabis subió específicamente del 9.3 por ciento en 2016 al 13.3 por ciento en 2025. El de los alucinógenos pasó del 0.8 por ciento al 1.5 por ciento en la última década. Y el de estimulantes de tipo anfetamínico subió del 0.9 al 1.6 por ciento este año.