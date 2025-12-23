Avión de la Marina perdió comunicación antes de desplome: CSP; se investigarán causas

Sheinbaum expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del desplome del avión de la Marina que se dirigía a Texas.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) reveló este martes que previo al desplome del avión de la Secretaría de Marina (Semar) que se dirigía a Texas, se perdió la comunicación con la aeronave por alrededor de 10 minutos. Además, prometió que se llevará a cabo una investigación para determinar cuáles fueron las causas del accidente.

El lunes, la Semar informó que un avión tipo King Air ANX 1209 se vio involucrado en un percance cuando llevaba a cabo una misión humanitaria, en colaboración con la Fundación Michou y Mau, para trasladar a un paciente que recibiría atención por quemaduras en Galveston, Texas. A bordo viajaban cuatro elementos de la Marina y cuatro civiles. Del total de pasajeros, se confirmaron cinco personas fallecidas, una desaparecida y dos con vida.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, la Presidenta Sheinbaum fue cuestionada respecto a cuál era el reporte más reciente de lo ocurrido ayer.

La mandataria mexicana expresó en primer lugar sus condolencias a las familias de los elementos de la Marina y de los civiles que perdieron la vida.

"Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban. Muy triste lo que pasó", declaró.

Sheinbaum Pardo destacó que desde el primer momento que se tuvo conocimiento de este percance, fue atendido por la Secretaría de Marina, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). También se recibió apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos.

Respecto a qué fue lo que ocasionó que la aeronave de la Marina se desplomara, la Jefa del Poder Ejecutivo precisó que "hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome".

A su vez, dio a conocer que el avión ya había llegado a Galveston y que incluso se pensó que había aterrizado sin problemas; no obstante, hubo un lapso durante el que la comunicación fue interrumpida.