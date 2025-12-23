Avión de la Marina perdió comunicación antes de desplome: CSP; se investigarán causas

Redacción/SinEmbargo

23/12/2025 - 12:41 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) reveló que previo al desplome del avión de la Marina en Galveston, Texas, se perdió la comunicación con la aeronave.

Sheinbaum expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del desplome del avión de la Marina que se dirigía a Texas.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) reveló este martes que previo al desplome del avión de la Secretaría de Marina (Semar) que se dirigía a Texas, se perdió la comunicación con la aeronave por alrededor de 10 minutos. Además, prometió que se llevará a cabo una investigación para determinar cuáles fueron las causas del accidente.

El lunes, la Semar informó que un avión tipo King Air ANX 1209 se vio involucrado en un percance cuando llevaba a cabo una misión humanitaria, en colaboración con la Fundación Michou y Mau, para trasladar a un paciente que recibiría atención por quemaduras en Galveston, Texas. A bordo viajaban cuatro elementos de la Marina y cuatro civiles. Del total de pasajeros, se confirmaron cinco personas fallecidas, una desaparecida y dos con vida.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, la Presidenta Sheinbaum fue cuestionada respecto a cuál era el reporte más reciente de lo ocurrido ayer.

La mandataria mexicana expresó en primer lugar sus condolencias a las familias de los elementos de la Marina y de los civiles que perdieron la vida.

"Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban. Muy triste lo que pasó", declaró.

Sheinbaum Pardo destacó que desde el primer momento que se tuvo conocimiento de este percance, fue atendido por la Secretaría de Marina, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). También se recibió apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos.

Respecto a qué fue lo que ocasionó que la aeronave de la Marina se desplomara, la Jefa del Poder Ejecutivo precisó que "hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome".

A su vez, dio a conocer que el avión ya había llegado a Galveston y que incluso se pensó que había aterrizado sin problemas; no obstante, hubo un lapso durante el que la comunicación fue interrumpida.

"Fueron como 10 minutos en donde perdieron la comunicación con la aeronave. Entonces se va a hacer la investigación y se está atendiendo a todos los familiares", dijo la Presidenta.

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Tierras raras

"Ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia estratégica que tendrán las tierras raras en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Concordia y el giro restaurativo

"La Concordia deja una lección relevante. La justicia restaurativa no es una alternativa blanda ni una renuncia...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El declive de Estados Unidos y el “Corolario Trump"

"Estados Unidos mantiene un gran poder militar y hará lo que sea por conservar su doctrina y...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

2025: año de corrupción

"Hay quienes afirman que para controlar la corrupción y disminuir la impunidad es necesario construir una ciudadanía...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

+ Sección

Galileo

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un estudio de Alemania analizó los beneficios y problemas del cuidado de los niños por parte de los abuelos.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

