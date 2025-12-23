VIDEO FUERTE ¬ Vince Zampella, creador de “Call of Duty”, muere al chocar en su auto

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.

El desarrollador de videojuegos, quien además era director de la productora Respawn Entertainment, murió en el lugar del accidente.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- Vince Zampella, uno de creadores del videojuego "Call of Duty", falleció durante un accidente automovilístico mientras conducía su Ferrari rojo en una autopista de Los Ángeles, California, Estados Unidos (EU), el domingo 21 de diciembre. También resultó gravemente herido un acompañante del desarrollador de videojuegos.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor del medio día, Zampella, de 55 años de edad, iba conduciendo su Ferrari 296 GTS modelo 2026 en un tramo montañoso de la carretera Angeles Crest Highway, sin embargo, el vehículo se salió del camino y chocó contra una valla de concreto, lo que provocó que el automóvil se incendiara.

HOLY SHIT friends This just hit me like a frag grenade... Vince Zampella, the absolute LEGEND who co-created Call of Duty and built empires with Titanfall and Apex, gone at 55 in a brutal Ferrari crash up on Angeles Crest hwy Dude was living the dream in a 2026 296 GTS and… pic.twitter.com/QdcQPTj1iU — MAGA DINO 🦖 (@MAGAdino) December 22, 2025

El desarrollador de videojuegos, quien además era director de la productora Respawn Entertainment, estudio propiedad de Electronic Arts (EA), quedó atrapado al interior del vehículo, por lo que murió en el lugar. En tanto, su acompañante salió disparado del automóvil. Por ello, fue trasladado gravemente herido a un hospital, en donde más tarde perdió la vida.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del accidente y tampoco se ha especificado si era Zampella quien conducía el vehículo o su acompañante, ya que las investigaciones continúan. “Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo contribuyó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo. Su legado seguirá influyendo en la creación de juegos”, expresó un portavoz de Electronic Arts al confirmar el fallecimiento de Zampella.

Another angle of the aftermath of the

Vince Zampella crash pic.twitter.com/gkobwei6Nk — Chewy (@Chewy9991) December 23, 2025

El desarrollador de videojuegos también se desempeñó como director ejecutivo de Infinity Ward, estudio en el que nació el famoso videojuego "Call of Duty". También estuvo detrás de la creación de otros juegos de video como Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order, y las sagas Titanfall y Titanfall 2, trabajo que le permitió a Vince ser reconocido como una de las personalidades más influyentes en el mundo de los videojuegos.